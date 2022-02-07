Харден: «Конечно, я расстроен, потому что в команда есть много нестыковок»
«Бруклин» может обменять Хардена на Симмонса
«Нетс» рассматривают возможность сделки с «Сиксерс»
Джеймс Харден / фото - bleacherreport.com
Журналист The Ringer Билл Симмонс на своем подкасте сообщил, что «Бруклин» может обменять звездного защитника Джеймса Хардена на разыгрывающего «Филадельфии» Бена Симмонса.
«Бруклин» готов рассмотреть обмен, но в сделке должен присутствовать Сет Карри. И «Бруклин» намерен совершить обмен именно в этом году, потому что у них есть Кевин Дюрант, а мы предполагаем, что Дюрант довольно скоро выздоровеет. На Востоке нет ярко выраженного фаворита, и «Нетс» хотят получить шанс на победу.
И похоже, что обмен Хардена на Симмонса и Карри выглядит довольно разумным. Это то, что я слышал».
Джеймс Харден отреагировал на информацию, согласно которой он может сменить клуб в межсезонье.
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