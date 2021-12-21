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05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

«Бруклин» надеется, что Ирвинг сделает прививку от коронавируса

В этом сезоне разыгрывающий ни разу не выходил на паркет
Баскетбол НБА
21 декабря 22:50
«Бруклин» надеется, что Ирвинг сделает прививку от коронавируса
Кайри Ирвинг / фото - nba.com

Руководители «Бруклина» надеются, что разыгрывающий защитник Кайри Ирвинг все же передумает и сделает прививку от коронавируса. Об это сообщает журналист Sports Illustrated Крис Мэнникс.

«Нетс» надеются, что Кайри вернется, проведет какое-то время с Дюрантом, проведет время с Харденом, с другими партнерами по команде и в следующем месяце решит вакцинироваться».

Кайри отказывается от вакцинации и в связи с установленными в Нью-Йорке правилами по COVID-19 не может участвовать в домашних матчах «Нетс». Клубом было принято решение отстранить разыгрывающего от всех матчей, включая гостевые в которых защитник мог принимать участие и тренировок.

Недавно Кайри Ирвинг сдал положительный тест на коронавирус.

Рене Тер Велде
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Теги

Кайри Ирвинг Бруклин Нетс коронавирус

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