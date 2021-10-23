«Бруклин» обыграл «Филадельфию», благодаря трипл-даблу Дюранта

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02:30 Атланта Хоукс - Даллас Маверикс 113:87 Окончен
03:00 Майами Хит - Милуоки Бакс 137:95 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Лос-Анджелес Клипперс 115:113 Окончен
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18:00 Кривбасс - Харьковские Соколы 70:77 Окончен
18:00 Химик - БК Запорожье 73:64 Окончен
19:00 Николаев - Днепр 87:74 Окончен
20:00 БК Одесса - Прометей 67:79 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Шарлотт Хорнетс 112:123 Окончен
02:00 Орландо Мэджик - Нью-Йорк Никс 96:121 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Индиана Пэйсерс 135:134 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Торонто Рэпторс 83:115 Окончен
02:30 Филадельфия Севенти Сиксерс - Бруклин Нетс 109:114 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Нью-Орлеан Пеликанс 128:112 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Оклахома-Сити Тандер 124:91 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Сан-Антонио Сперс 102:96 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 105:115 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Юта Джаз 101:110 Окончен
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14:00 Будивельник - Киев-Баскет -:- Запланирован
15:00 Черкасские Мавпы - БК Тернополь -:- Запланирован
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01:00 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Финикс Санс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
23:00 Бруклин Нетс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
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13:00 Кривбасс - Днепр -:- Запланирован
14:00 Химик - Прометей -:- Запланирован
16:00 БК Одесса - БК Запорожье -:- Запланирован
17:00 Николаев - Харьковские Соколы -:- Запланирован

«Бруклин» обыграл «Филадельфию», благодаря трипл-даблу Дюранта

«Лейкерс» уступили «Финиксу», несмотря на дабл-дабл Дэвиса
Баскетбол НБА
07:55
«Бруклин» обыграл «Филадельфию», благодаря трипл-даблу Дюранта
Фото: newyorkfolk.com

НБА. Регулярный чемпионат 

«Орландо» – «Нью-Йорк» 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)

«Орландо»: Ф. Вагнер (16), Бамба (15 + 10 подборов), Саггс (14 + 7 подборов + 8 передач), Энтони (10 + 6 передач), Картер (10 + 11 подборов) – старт; Росс(12), Хэмптон (8), М. Вагнер (6), Р. Лопес (5), Браздейкис (0).

«Нью-Йорк»: Рэндл (21 + 10 подборов + 7 передач), Фурнье (18), Уокер (11), Барретт (7 + 7 подборов), Робинсон (6 + 9 подборов) – старт; Куикли (16), Топпин (13),Беркс (12 + 7 передач), Роуз (12 + 7 передач), Граймс (3), Симс (2), Нокс (0),Макбрайд (0), Селден (0).

«Вашингтон» – «Индиана» 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)

«Вашингтон»: Динуидди (34 + 9 передач), Кузма (26 + 11 подборов), Гэффорд (8), А. Холидэй (7), Колдуэлл-Поуп (7) – старт; Нето (18), Бертанс (17), Харрелл (14 + 7 подборов), Авдия (2), Кисперт (2).

«Индиана»: Тернер (40 + 10 подборов), Брогдон (28 + 8 подборов + 8 передач), Сабонис(28 + 9 подборов + 7 передач), Дуарте (15), Дж. Холидэй (5) – старт; Лэмб(9), Макконнелл (9), Уонамейкер (0), Бриссетт (0), Крэйг (0).

«Кливленд» – «Шарлотт» 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)

«Кливленд»: Секстон (33), Рубио (15 + 10 передач + 6 потерь), Мобли (13), Маркканен(13), Аллен (11) – старт; Осман (9), Окоро (7), Лав (6 + 11 подборов), Уэйд (3),Нембард (2), Валентайн (0), Пангос (0), Стивенс (0), Фалл (0).

«Шарлотт»: Бриджес (30 + 7 подборов), Хэйворд (18 + 9 передач), Болл (17 + 6 передач + 5 перехватов), Пламли (7 + 14 подборов), Розир (6) – старт; Убре (25), Коди Мартин (10 + 8 подборов), Вашингтон (8), Смит (2 + 8 передач), Макдэниэлс(0), Букнайт (0), Тор (0), Джонс (0), Ричардс (0).

«Бостон» – «Торонто» 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)

«Бостон»: Тейтум (18 + 5 потерь), Хорфорд (11 + 11 подборов + 4 блок-шота), Р. Уильямс (9), Браун (9 + 5 потерь), Смарт (0) – старт; Ричардсон (12),Лэнгфорд (6), Г. Уильямс (5), Шредер (4), Эрнангомес (4), Притчард (3),Кантер (2), Несмит (0).

«Торонто»: Барнс (25 + 13 подборов), Трент (20), Ачиува (15 + 15 подборов), Ануноби(14), Ванвлит (11 + 9 передач) – старт; Буше (11 + 7 подборов), Михайлюк(8), Драгич (5), Бэнтон (2), Бонга (2), Берч (2), Шэмпени (0), Флинн (0).

«Филадельфия» – «Бруклин» 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)

«Филадельфия»: Сет Карри (23), Харрис (23 + 7 подборов), Эмбиид (19 + 8 подборов + 4 блок-шота), Макси (15), Грин (6) – старт; Коркмаз (10), Ньянг (5), Драммонд (4 + 10 подборов), Тайбулл (4), Джо (0).

«Бруклин»: Дюрэнт (29 + 15 подборов + 12 передач), Харден (20 + 7 подборов + 8 передач + 5 потерь), Харрис (14), Гриффин (4), Клэкстон (3) – старт;Олдридж (23), Миллс (11), Миллсэп (7), Картер (3), Джонсон (0).

«Хьюстон» – «Оклахома-Сити» 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)

«Хьюстон»: Вуд (29 + 14 подборов), Портер (20 + 9 передач), Тэйт (16 + 14 подборов + 6 передач), Грин (9), Тайс (3) – старт; Гордон (22), Шенгюн (6 + 6 потерь), Брукс(6), Нваба (6 + 7 подборов), Огастин (3), Кристофер (2), Хауз (2), Мартин (0),Гаруба (0).

«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (13 + 5 потерь), Дорт (8), Гидди (6), Бэйзли (5), Роби(3) – старт; Мускала (13), Уильямс (12), Покушевски (10 + 7 подборов), Мэнн(8), Маледон (5), Робинсон-Эрл (4), Крейчи (2), Фэйворс (2), Дек (0), Джером(0).

«Чикаго» – «Новый Орлеан» 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)

«Чикаго»: Лавин (32 + 6 потерь), Дерозан (26), Болл (17 + 10 подборов + 10 передач),Вучевич (10), Уильямс (8) – старт; Грин (10), Карузо (9), Джонсон (8 + 8 подборов), Браун (6), Брэдли (2), Досунму (0), Джонс (0), Томас (0).

«Новый Орлеан»: Ингрэм (26 + 8 подборов + 8 передач), Грэм (21 + 6 передач), Валанчюнас(18 + 8 подборов), Александер-Уокер (15), Джонс (6) – старт; Хэйс (9), Льюис(7), Мерфи (5), Темпл (3), Маршалл (2 + 7 подборов), Саторански (0).

«Денвер» – «Сан-Антонио» 102:96 (26:22, 27:28, 26:20, 23:26)

«Денвер»: Йокич (32 + 16 подборов + 7 передач + 6 потерь), Моррис (13), Бартон (12 + 7 подборов + 6 передач), Гордон (8), Портер (7) – старт; Грин (10), Кампаццо(8), Дозьер (7), Риверс (3), Грин (2).

«Сан-Антонио»: Джонсон (27), Уайт (16 + 8 передач), Мюррэй (15 + 9 подборов + 6 передач),Пелтль (15 + 8 подборов), Макдермотт (5) – старт; Васселл (6), Уокер (6),Юбэнкс (4), Янг (2), Форбс (0), Джонс (0).

«Сакраменто» – «Юта» 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)

«Сакраменто»: Барнс (25 + 14 подборов), Халибертон (15 + 6 передач), Фокс (12 + 6 передач + 5 перехватов), Холмс (6 + 10 подборов), Дэвис (6) – старт; Хилд (24 + 7 подборов), Лень (8), Митчелл (3), Бэгли (2), Томпсон (0).

«Юта»: Митчелл (27 + 5 потерь), Конли (17), Гобер (17 + 20 подборов), Богданович(13), О'Нил (8) – старт; Кларксон (15), Уайтсайд (8 + 9 подборов), Паскалл(3), Форрест (2), Батлер (0), Инглс (0), Они (0).

«Лейкерс» – «Финикс» 105:115 (26:23, 18:34, 23:37, 38:21)

«Лейкерс»: Джеймс (25 + 5 потерь), Дэвис (22 + 14 подборов), Уэстбрук (15 + 11 подборов + 9 передач), Бэйзмор (4), Джордан (2) – старт; Энтони (16), Ривз(8), Монк (7), Рондо (6), Ховард (0), Брэдли (0).

«Финикс»: Пол (23 + 14 передач + 5 потерь), Букер (22), Бриджес (21), Краудер (13),Эйтон (8 + 15 подборов) – старт; Макги (9), К. Джонсон (8), Надер (4), Пэйн(4), Шэмет (3).

Рене Тер Велде
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