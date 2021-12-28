«Бруклин» одержал уверенную победу над «Клипперс», «Хьюстон» разгромно уступил «Шарлотт»
НБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Хьюстон» 123:99 (33:29, 31:21, 32:20, 27:29)
«Шарлотт»: Розир (27), Болл (16 + 7 передач), Макдэниэлс (16), Пламли (15 + 9 подборов), Хэйворд (10) – старт; Убре (18), Ричардс (8), Букнайт (5), Смит (3 + 6 передач), Тор (2), Джонс (2), Коди Мартин (1).
«Хьюстон»: Гордон (16), Вуд (16 + 9 подборов), Брукс (11), Нваба (9 + 8 подборов), Кристофер (6) – старт; Куин (17), Никс (11), Тайс (6), Шенгюн (5), Гаруба (2).
«Атланта» – «Чикаго» 118:130 (36:31, 27:38, 24:29, 31:32)
«Атланта»: Реддиш (33), Янг (29 + 9 передач), Богданович (20), Капела (8 + 16 подборов), Браун (4 + 9 подборов) – старт; Дженг (12), Мэйс (6), М. Хилл (4), Стивенсон (2), Барбер (0).
«Чикаго»: Дерозан (35 + 10 передач), Лавин (30 + 9 передач), Вучевич (24 + 17 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Уайт (13), Грин (2) – старт; Томас (9), Досунму (8), Браун (7), Кук (2).
«Миннесота» – «Бостон» 108:103 (23:29, 22:27, 29:23, 34:24)
«Миннесота»: Найт (20 + 11 подборов), Макдэниэлс (17), Бизли (15 + 8 подборов), Маклафлин (5 + 10 передач), Окоги (5) – старт; Науэлл (29), Монро (11 + 9 подборов + 6 передач), Лэйман (6), Силва (0).
«Бостон»: Браун (26 + 10 подборов + 6 потерь), Притчард (24 + 8 подборов + 6 передач), Хорфорд (16 + 9 подборов + 6 передач), Р. Уильямс (8 + 11 подборов + 4 блок-шота), Лэнгфорд (6) – старт; Г. Уильямс (15), Паркер (3), Хаузер (3), Эрнангомес (2).
«Сан-Антонио» – «Юта» 104:110 (27:34, 16:19, 27:29, 34:28)
«Сан-Антонио»: Уайт (21 + 8 передач), Макдермотт (17), Джонсон (13 + 7 подборов), Пелтль (10 + 13 подборов), Бэйтс-Диоп (2) – старт; Васселл (13), Уокер (11), Лэндейл (7), Кейкок (6), Уискэмп (2), Джонс (2), Форбс (0), Примо (0), Юбэнкс (0).
«Юта»: Богданович (19), Инглс (17), Гобер (16 + 13 подборов), Конли (12), О'Нил (3) – старт; Кларксон (23 + 8 подборов), Уайтсайд (13 + 8 подборов), Гэй (7), Форрест (0), Хьюз (0), Паскаль (0).
«Финикс» – «Мемфис» 113:114 (24:25, 24:35, 27:29, 38:25)
«Финикс»: Букер (30), К. Джонсон (19 + 7 подборов), Пол (13 + 13 передач), Бриджес (10), Макги (6) – старт; Смит (15 + 9 подборов), Пэйн (15), Шэмет (3), Пэйтон (2).
«Мемфис»: Морэнт (33), Бэйн (32), Адамс (13 + 16 подборов + 7 передач), Джарен Джексон (11), Кончар (7 + 9 подборов) – старт; Кларк (6), Тилли (6), Джонс (4), Андерсон (2), Тиллман (0).
«Портленд» – «Даллас» 117:132 (29:34, 24:38, 31:34, 33:26)
«Портленд»: Лиллард (26 + 5 потерь), Литтл (20 + 10 подборов), Пауэлл (15), Нэнс (12), Снелл (6) – старт; Саймонс (11), Браун (8), Вилльямс (7), Эллеби (7), McGriff (3), Cumberland (2).
«Даллас»: Порзингис (34 + 9 подборов), Пауэлл (22), Брансон (14 + 9 передач), Финни-Смит (14 + 9 подборов), Ниликина (8) – старт; Найт (18), Грин (9 + 10 передач), Браун (6), Браун (3), Джонс (2), Крисс (2), Марьянович (0), Кинг (0), Пинсон (0), Браун (0).
«Клипперс» – «Бруклин» 108:124 (33:38, 22:33, 26:30, 27:23)
«Клипперс»: М-с Моррис (24 + 6 передач), Бледсоу (15 + 6 передач), Кеннард (10), Зубац (9 + 9 подборов), Мэнн (6) – старт; Джонсон (15), Бостон (9), Коффи (8), Ибака (6), Уинслоу (4 + 9 подборов), Мун (2).
«Бруклин»: Харден (39 + 8 подборов + 15 передач), Миллс (18), Клэкстон (18), Бембри (12), Браун (8) – старт; Гриффин (12 + 9 подборов), Картер (6), Джонсон (4 + 8 подборов), Гэллоуэй (3), Эннис (2), Миллсэп (2), Гэбриэл (0), Харрисон (0).
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