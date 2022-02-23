«Бруклин» официально подписал Драгича

Детали сделки не разглашаются клубом

Горан Драгич / фото - nba.com

«Бруклин» официально объявил о подписании контракта со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем. Детали договора с защитником не разглашаются клубом. По словам агента Горана, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Словенец начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил Драгича в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт ветерана.

Драгич провел пять матчей за «Торонто» после обмена из «Майами», набирая в среднем 8,0 очка и 1,8 передачи за игру.