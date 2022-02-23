Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
09:15
Битвы роботов
09:10
Волейбол. Кубок Украины-Дмарт. Женщины. Финал четырех. Прометей - Орбита

«Бруклин» официально подписал Драгича

Детали сделки не разглашаются клубом
Баскетбол НБА
07:55
«Бруклин» официально подписал Драгича
Горан Драгич / фото - nba.com

«Бруклин» официально объявил о подписании контракта со словенским разыгрывающим Гораном Драгичем. Детали договора с защитником не разглашаются клубом. По словам агента Горана, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

Словенец начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил Драгича в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт ветерана.

Драгич провел пять матчей за «Торонто» после обмена из «Майами», набирая в среднем 8,0 очка и 1,8 передачи за игру.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Бруклин Нетс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Стали известны сроки возвращения Бена Симмонса
Стали известны сроки возвращения Бена Симмонса
Баскетбол НБА
08:50
Джеймс Харден продолжит карьеру в «Филадельфии»
Джеймс Харден продолжит карьеру в «Филадельфии»
Баскетбол НБА
10 февраля 20:35
«Бруклин» может обменять Хардена на Симмонса
«Бруклин» может обменять Хардена на Симмонса
Баскетбол НБА
07 февраля 19:30
Харден: «Конечно, я расстроен, потому что в команда есть много нестыковок»
Харден: «Конечно, я расстроен, потому что в команда есть много нестыковок»
Баскетбол НБА
26 января 16:30

Новости: Баскетбол

Вячеслав Петров: «В матче против Испании хочется добавить украинцам немного позитива»
Вячеслав Петров: «В матче против Испании хочется добавить украинцам немного позитива»
Сборная Украины
09:40
Стали известны сроки возвращения Бена Симмонса
Стали известны сроки возвращения Бена Симмонса
НБА
08:50
«Бруклин» официально подписал Драгича
«Бруклин» официально подписал Драгича
НБА
07:55
«Монако» в домашних стенах обыграл УНИКС
«Монако» в домашних стенах обыграл УНИКС
Еврокубки
07:10
Сборная Великобритании не прилетит в Беларусь на матч отбора к ЧМ-2023 из-за возможных военных действий
Сборная Великобритании не прилетит в Беларусь на матч отбора к ЧМ-2023 из-за возможных военных действий
В Европе
22 февраля 21:44
Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»
Кравцов: «Болельщики ставят нашу команду выше Испании»
Сборная Украины
22 февраля 20:41
ФБУ призвала баскетбольное сообщество и всех украинцев к единению
ФБУ призвала баскетбольное сообщество и всех украинцев к единению
Суперлига
22 февраля 19:23
Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Багатскис – о переносе домашнего матча с испанцами: «В июне, нам по идее могут помочь Михайлюк и Лень»
Сборная Украины
22 февраля 16:57
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Испании лишилась своего центрового перед домашним матчем с Украиной в отборе к ЧМ-2023
Сборная Украины
22 февраля 16:38
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Послесловие Неймар исполнил очень странный пенальти. Смеялся даже комментатор
Футбол Лига 1 (Франция)
20 февраля 19:24
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — СК «Сокол». Видео трансляция
19:00
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
22:00
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Олимпиакос» – «Аталанта». Онлайн трансляция
24 февраля 19:45
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига Европы. «Наполи» – «Барселона». Онлайн трансляция
24 февраля 22:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
26 февраля 10:15
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
26 февраля 14:15
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Металлист 1925» – «Шахтер». Онлайн трансляция
26 февраля 17:00
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер Сити». Миколенко против Зинченко. Онлайн трансляция
26 февраля 18:30
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
26 февраля 18:45
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
WEB
TV
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
26 февраля 20:30
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
27 февраля 10:55
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Барселона» – «Атлетик». Онлайн трансляция
27 февраля 22:00
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Сампдория». Онлайн трансляция
28 февраля 21:45