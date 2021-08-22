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«Бруклин» потратит более полумиллиарда долларов на три суперзвезды

«Нетс» продолжат борьбу за чемпионство в следующем сезоне
Баскетбол НБА
10:45
«Бруклин» потратит более полумиллиарда долларов на три суперзвезды
Фото: Getty Images

«Бруклин Нетс» планирует потратить на продление контрактов с тремя своими важнейшими игроками более 500 миллионов долларов, сообщает ESPN.

Речь идет о Кевине Дюранте, Кайри Ирвинге и Джеймсе Хардене

«Кевин Дюрант уже подписал соглашение на 4 года на $ 198 млн. Есть Джеймс Харден, который имеет право на трехлетнее продление на $ 161 млн. И наконец есть Кайри Ирвинг, который может продлить контракт на четыре года на $ 182 млн. Таким образом, если все они переподпишут контракты, то их общая зарплата составит $ 541 млн. Сейчас приоритетом клуба является развитие команды вокруг них».

В прошлом сезоне «Бруклин» занял второе место в своей конференции и пробился в плей-офф, где в четвертьфинале уступил будущим чемпионам «Милуоки Бакс».

Рене Тер Велде
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Теги

Бруклин Нетс Кевин Дюрант Кайри Ирвинг Джеймс Харден

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