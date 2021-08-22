«Голден Стэйт» и «Бруклин» претендуют на подписание ветерана НБА
«Бруклин» потратит более полумиллиарда долларов на три суперзвезды
«Нетс» продолжат борьбу за чемпионство в следующем сезоне
Фото: Getty Images
«Бруклин Нетс» планирует потратить на продление контрактов с тремя своими важнейшими игроками более 500 миллионов долларов, сообщает ESPN.
Речь идет о Кевине Дюранте, Кайри Ирвинге и Джеймсе Хардене.
«Кевин Дюрант уже подписал соглашение на 4 года на $ 198 млн. Есть Джеймс Харден, который имеет право на трехлетнее продление на $ 161 млн. И наконец есть Кайри Ирвинг, который может продлить контракт на четыре года на $ 182 млн. Таким образом, если все они переподпишут контракты, то их общая зарплата составит $ 541 млн. Сейчас приоритетом клуба является развитие команды вокруг них».
В прошлом сезоне «Бруклин» занял второе место в своей конференции и пробился в плей-офф, где в четвертьфинале уступил будущим чемпионам «Милуоки Бакс».
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