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Баскетбол (10 событий из 10) показать все
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02:00 Индиана Пэйсерс - Майами Хит 104:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Кливленд Кавальерс 101:116 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Филадельфия Севенти Сиксерс 96:98 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Миннесота Тимбервулвс 110:105 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Орландо Мэджик 118:116 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Нью-Орлеан Пеликанс 91:107 Окончен
04:00 Юта Джаз - Бостон Селтикс 137:130 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Финикс Санс 118:96 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Лос-Анджелес Клипперс 115:119 Окончен
20:00 Нью-Йорк Никс - Денвер Наггетс 99:113 Окончен
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Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Чикаго Буллз 107:111 Окончен
03:00 Милуоки Бакс - Майами Хит 124:102 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис 90:97 Окончен
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Сан-Антонио Сперс 107:112 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бостон Селтикс 117:145 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс 104:99 Окончен
22:30 Кливленд Кавальерс - Юта Джаз -:- Запланирован
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01:00 Атланта Хоукс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Хьюстон Рокетс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован

«Сакраменто» Леня обыграл «Клипперс», «Бруклин» проиграл «Чикаго»

«Сан-Антонио» обыграл «Голден Стэйт», «Бостон» разбил «Портленд»
Баскетбол НБА
07:48
«Сакраменто» Леня обыграл «Клипперс», «Бруклин» проиграл «Чикаго»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат      

«Нью-Йорк» – «Денвер» 99:113 (25:30, 24:30, 22:32, 28:21)

«Нью-Йорк»: Рэндл (24 + 7 подборов + 8 передач), Фурнье (15), Барретт (13), Беркс (11), Робинсон (4) – старт; Роуз (11), Топпин (7 + 8 подборов), Граймс (6), Ноэл (5), Куикли (3).

«Денвер»: Йокич (32 + 11 подборов), Бартон (13 + 6 передач), Грин (11), Моррис (9), Гордон (5) – старт; Ннаджи (21 + 8 подборов), Рид (9), Кампаццо (8), Грин (5), Чанчар (0).

«Бруклин» – «Чикаго» 107:111 (34:28, 22:24, 26:27, 25:32)

«Бруклин»: Дюрэнт (28 + 10 подборов), Олдридж (20 + 7 подборов), Харден (14 + 7 подборов + 14 передач), Миллс (12), Бембри (8 + 7 подборов) – старт; Миллсэп (13 + 7 подборов), Томас (8), Браун (4 + 12 подборов), Картер (0).

«Чикаго»: Лавин (31 + 8 подборов + 6 передач), Дерозан (29), Вучевич (11), Болл (8 + 9 подборов + 7 передач), Карузо (6) – старт; Досунму (11), Джонс (8 + 4 блок-шота), Браун (5), Брэдли (2), Джонсон (0).

«Милуоки» – «Майами» 124:102 (34:23, 35:29, 36:24, 19:26)

«Милуоки»: Коннотон (23), Миддлтон (22 + 9 передач), Портис (19 + 16 подборов), Холидэй (16 + 7 передач), Мамукелашвили (5 + 7 подборов) – старт; Казинс (11), Т. Адетокумбо (10), Смарт (8), Худ (4), Нвора (3), Мэттьюз (3).

«Майами»: Хирро (15 + 9 подборов + 6 передач), Робинсон (11), Лаури (10 + 7 передач), Дедмон (8 + 13 подборов), Такер (2) – старт; Струс (25), Калеб Мартин (16), Винсент (11), Юртсевен (4), Окпала (0).

«Голден Стэйт» – «Сан-Антонио» 107:112 (21:36, 37:31, 30:32, 19:13)

«Голден Стэйт»: Карри (27 + 8 подборов), Пул (15), Уиггинс (11), Грин (9 + 8 подборов + 9 передач), Луни (2) – старт; Ли (14 + 7 подборов), Тоскано-Андерсон (13 + 7 подборов), Бьелица (9), Пэйтон (4), Чиозза (3).

«Сан-Антонио»: Уайт (25), Мюррэй (23 + 12 подборов + 7 передач), Джонсон (15 + 7 подборов), Макдермотт (13), Пелтль (6 + 9 подборов) – старт; Уокер (21), Форбс (7), Джонс (2), Янг (0).

«Даллас» – «Мемфис» 90:97 (18:22, 19:27, 21:23, 32:25)

«Даллас»: Брансон (15 + 8 передач), Финни-Смит (14), Клебер (7 + 9 подборов), Буллок (5), Пауэлл (5) – старт; Хардуэй (29 + 7 подборов), Берк (8), Ниликина (3), Марьянович (2 + 7 подборов), Браун (2).

«Мемфис»: Бэйн (29 + 9 подборов), Джонс (16 + 7 передач), Джарен Джексон (13), Адамс (11 + 13 подборов), Брукс (11) – старт; Мелтон (11 + 6 потерь), Тиллман (4), Альдама (2), Кончар (0), Тилли (0).

«Портленд» – «Бостон» 117:145 (23:38, 35:26, 26:39, 33:42)

«Портленд»: Макколлум (24 + 6 передач), Смит (21 + 6 передач), Нуркич (18), Ковингтон (9), Пауэлл (8) – старт; Зеллер (10 + 8 подборов), Нэнс (9), Уотфорд (6), Маклемор (5), Эллеби (4), Блевинс (3), Браун (0), Снелл (0).

«Бостон»: Шредер (31 + 8 передач), Тейтум (31 + 10 подборов), Смарт (17), Г. Уильямс (10), Р. Уильямс (5) – старт; Притчард (19), Несмит (11), Кантер Фридом (9 + 15 подборов), Ричардсон (5), Фернанду (4), Эрнангомес (3), Паркер (0).

«Сакраменто» – «Клипперс» 104:99 (29:29, 21:16, 26:25, 28:29)

«Сакраменто»: Дэвис (28), Халибертон (18 + 5 потерь), Фокс (17 + 8 подборов), Мету (5 + 5 блок-шотов), Холмс (1 + 7 подборов) – старт; Бэгли (12 + 11 подборов), Хилд (10), Томпсон (8), Лень (3), Митчелл (2).

«Клипперс»: М-с Моррис (21 + 10 подборов), Джексон (18), Джордж (15 + 10 передач + 5 потерь), Зубац (12 + 11 подборов), Ибака (2) – старт; Кеннард (12), Мэнн (9), Бостон (6), Хартенштайн (4), Бледсоу (0 + 7 передач).

Олег Шумейко-младший
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