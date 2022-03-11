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«Бруклин» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» «вырвал» победу у «Денвера»

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Баскетбол НБА
08:30
«Бруклин» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» «вырвал» победу у «Денвера»
Фото: NBA

НБА. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» – «Бруклин» 100:129 (23:40, 28:32, 19:30, 30:27)

«Филадельфия»: Эмбиид (27 + 12 подборов), Харрис (16), Харден (11), Макси (4), Тайбулл (4) – старт; Ньянг (11), Джордан (10 + 9 подборов), Коркмаз (8), Рид (7), Джо (2), Милтон (0).

«Бруклин»: Дюрант (25 + 14 подборов + 7 передач + 5 потерь), Сет Карри (24 + 5 перехватов), Ирвинг (22), Браун (11), Драммонд (7 + 7 подборов) – старт; Джонсон (16 + 5 блок-шотов), Миллс (10), Клэкстон (9 + 8 подборов), Драгич (3 + 7 передач), Томас (2), Эдвардс (0).

«Денвер» – «Голден Стэйт» 102:113 (29:30, 31:21, 24:37, 18:25)

«Денвер»: Йокич (23 + 12 подборов + 9 передач + 5 потерь), Моррис (19), Грин (11), Гордон (10 + 11 подборов), Риверс (2) – старт; Хайлэнд (10), Казинс (9), Форбс (6), Грин (6), Рид (6), Ховард (0), Кампаццо (0).

«Голден Стэйт»: Карри (34 + 9 подборов), Томпсон (18), Луни (10 + 7 подборов), Уиггинс (7), Муди (5) – старт; Пул (21 + 7 передач), Куминга (18), Ли (0), Бьелица (0), Тоскано-Андерсон (0).

Рене Тер Велде
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