«Бруклин» разгромно проиграл «Бостону», «Лейкерс» уступили «Милуоки»
НБА. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» – «Финикс» 109:114 (25:29, 34:26, 25:28, 25:31)
«Филадельфия»: Эмбиид (34 + 12 подборов), Харрис (30 + 7 подборов), Макси (14), Тайбулл (8), Сет Карри (3) – старт; Ньянг (8), Коркмаз (5), Драммонд (4 + 7 подборов), Грин (3).
«Финикс»: Букер (35), Бриджес (23), Пол (16 + 12 передач + 6 потерь), Эйтон (10), Краудер (0 + 14 подборов) – старт; Макги (15 + 12 подборов), К. Джонсон (7), Пэйтон (6), Смит (2).
«Бруклин» – «Бостон» 91:126 (16:35, 27:34, 28:28, 20:29)
«Бруклин»: Бембри (6), Гриффин (6), Миллс (5), Браун (4), Эдвардс (0) – старт; Картер (21), Джонсон (17), Томас (17), Дьюк (13), Шарп (2 + 9 подборов).
«Бостон»: Смарт (22), Браун (22 + 7 подборов + 9 передач), Тейтум (19), Р. Уильямс (12 + 11 подборов), Хорфорд (9 + 7 передач) – старт; Шредер (11), Притчард (9), Кантер Фридом (7 + 12 подборов), Г. Уильямс (5), Несмит (4), Фернанду (4), Ричардсон (2), Лэнгфорд (0).
«Атланта» – «Индиана» 133:112 (40:22, 36:28, 30:25, 27:37)
«Атланта»: Янг (34 + 11 передач + 5 потерь), Коллинз (20), Хертер (12), Хантер (8), Капела (6 + 12 подборов) – старт; Оконгву (14), Богданович (13), Галлинари (9), Дженг (8), Райт (4), Луваву-Кабарро (3), Нокс (2), Мэйс (0).
«Индиана»: Дуарте (25), Стивенсон (24 + 9 подборов + 8 передач), Битадзе (14), Сайкс (10), Крэйг (7 + 8 подборов) – старт; Бриссетт (15), Вашингтон (10), Тэйлор (7 + 10 подборов).
«Новый Орлеан» – «Хьюстон» 110:97 (35:30, 29:23, 22:23, 24:21)
«Новый Орлеан»: Ингрэм (26 + 5 потерь), Хэйс (14 + 7 подборов), Валанчюнас (13 + 8 подборов + 5 потерь), Джонс (10 + 11 подборов), Грэм (9 + 8 передач) – старт; Маршалл (14), Альварадо (12), Мерфи (9), Кларк (3), Темпл (0).
«Хьюстон»: Портер (27 + 7 потерь), Вуд (19 + 9 подборов), Грин (12), Шенгюн (11 + 9 подборов), Тэйт (9 + 9 подборов) – старт; Мэтьюз (11), Кристофер (4), Мартин (4 + 7 подборов), Брукс (0).
«Мемфис» – «Клипперс» 135:109 (38:27, 32:28, 34:19, 31:35)
«Мемфис»: Морэнт (30 + 7 подборов + 5 потерь), Джарен Джексон (26 + 11 подборов), Уильямс (10), Адамс (9 + 8 подборов), Бэйн (5) – старт; Кларк (18 + 7 подборов), Андерсон (11 + 8 подборов), Кончар (10), Джонс (7), Мелтон (6), Калвер (3).
«Клипперс»: Пауэлл (16), Джексон (12 + 6 потерь), Батюм (7), М-с Моррис (3), Зубац (2 + 7 подборов) – старт; Хартенштайн (19 + 7 подборов), Ковингтон (14), Мэнн (14 + 7 передач), Коффи (13), Кеннард (5), Бостон (4).
«Даллас» – «Детройт» 116:86 (36:26, 29:25, 33:20, 18:15)
«Даллас»: Дончич (33 + 7 подборов + 11 передач + 5 потерь), Брансон (21), Буллок (12), Финни-Смит (11 + 7 подборов), Пауэлл (10 + 7 подборов) – старт; Берк (18), Клебер (5 + 7 подборов), Ниликина (4), Грин (2), Крисс (0), Браун (0), Пинсон (0).
«Детройт»: Диалло (18), Грант (15), Стюарт (14 + 15 подборов), Джозеф (3), Бей (3 + 6 передач) – старт; Лайлс (12), Джексон (8), Олиник (7), Хэйс (6 + 8 потерь), Макгрудер (0).
«Денвер» – «Нью-Йорк» 132:115 (40:36, 43:24, 28:34, 21:21)
«Денвер»: Йокич (21 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Бартон (20 + 7 подборов), Гордон (19 + 8 подборов), Грин (6), Моррис (5 + 6 передач) – старт; Хайлэнд (22), Грин (20), Ннаджи (11 + 7 подборов), Форбс (6), Ховард (2), Рид (0), Кампаццо (0).
«Нью-Йорк»: Рэндл (28 + 10 подборов + 6 передач), Фурнье (21 + 7 подборов), Барретт (18), Гибсон (12), Уокер (2 + 8 передач) – старт; Беркс (14), Топпин (11), Куикли (5), Симс (2), Реддиш (2), Макбрайд (0).
«Портленд» – «Орландо» 95:113 (28:32, 19:30, 32:21, 16:30)
«Портленд»: Саймонс (19), Нуркич (14 + 11 подборов), Маклемор (13), Уинслоу (12 + 7 подборов), Эллеби (11 + 9 подборов) – старт; Браун (15 + 8 подборов), Уотфорд (8), Смит (3), Блевинс (0).
«Орландо»: Энтони (23 + 7 подборов + 9 передач), Картер (18 + 8 подборов), Бамба (13 + 9 подборов), Ф. Вагнер (13 + 9 подборов + 7 передач), Саггс (1) – старт; Окики (18), Харрис (15), Р. Лопес (8), Браздейкис (2), Росс (2).
«Сакраменто» – «Миннесота» 114:134 (35:35, 32:38, 23:29, 24:32)
«Сакраменто»: Фокс (29 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Барнс (21), Джонс (18), Митчелл (8 + 5 потерь), Харклесс (6) – старт; Мету (14 + 8 подборов), Рэмзи (10), Лень (4), Кинг (2), Вудард (2).
«Миннесота»: Таунс (25 + 9 подборов), Расселл (14 + 7 передач), Беверли (9), Вандербилт (9 + 11 подборов), Эдвардс (5) – старт; Бизли (21), Рид (12), Маклафлин (11 + 11 передач), Принс (11), Макдэниэлс (8), Науэлл (6), Найт (3), Лэйман (0), Окоги (0), Больмаро (0).
«Лейкерс» – «Милуоки» 116:131 (24:38, 32:40, 29:31, 31:22)
«Лейкерс»: Джеймс (27 + 8 передач), Дэвис (22 + 9 подборов), Монк (20), Уэстбрук (10 + 10 подборов), Ариза (7) – старт; Джонсон (16), Ривз (10), Хортон-Такер (4), Брэдли (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (44 + 14 подборов + 8 передач), Портис (23 + 7 подборов), Миддлтон (21), Холидэй (15 + 7 подборов + 10 передач), Аллен (12) – старт; Дивинченцо (8), Коннотон (8), Монро (0), Уиггинтон (0), Мамукелашвили (0), Т. Адетокумбо (0), Мэттьюз (0).
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