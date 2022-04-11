«Бруклин» разобрался с «Индианой», «Лейкерс» в овертайме «дожали» «Денвер»
НБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Вашингтон» 124:108 (32:29, 24:25, 33:28, 35:26)
«Шарлотт»: Розир (25 + 6 передач), Болл (24 + 10 подборов + 9 передач + 8 потерь), Вашингтон (9), Бриджес (9 + 7 подборов), Пламли (8 + 8 подборов) – старт;Томас (14), Макдэниэлс (14), Харрелл (8), Убре (6), Коди Мартин (5), Букнайт(2), Кулбока (0), Тор (0), Джонс (0).
«Вашингтон»: Хатимура (21), Кисперт (20), Гэффорд (13 + 7 подборов), Авдия (12),Саторански (5 + 9 передач) – старт; Кэри (11 + 7 подборов), Нето (9), Гилл (9 + 8 подборов), Смит (8), Тодд (0), Шакел (0), Уинстон (0).
«Бруклин» – «Индиана» 134:126 (41:29, 35:31, 27:34, 31:32)
«Бруклин»: Ирвинг (35 + 7 подборов), Браун (21 + 7 подборов), Драммонд (20 + 13 подборов), Дюрэнт (20 + 10 подборов + 16 передач + 6 потерь), Эдвардс(10) – старт; Клэкстон (14), Миллс (8), Томас (6).
«Индиана»: Бриссетт (28 + 8 подборов), Хилд (21 + 6 передач), Халибертон (17 + 10 передач), Макконнелл (14), Джексон (7) – старт; Вашингтон (18), Стивенсон(10), Тэйлор (10 + 7 подборов), Йорк (1).
«Нью-Йорк» – «Торонто» 105:94 (31:22, 20:26, 22:24, 32:22)
«Нью-Йорк»: Топпин (42 + 10 подборов), Куикли (34 + 10 подборов + 12 передач), Беркс (10 + 8 передач), Фурнье (6), Симс (6 + 14 подборов) – старт; Арчидиаконо (5), Гибсон (2), Хант (0).
«Торонто»: Трент (17), Ануноби (8 + 9 подборов), Барнс (7), Берч (4), Брукс (3) – старт;Буше (21 + 7 подборов), Флинн (10), Ачиува (9), Михайлюк (6), Янг (5),Ватанабе (4).
«Орландо» – «Майами» 125:111 (31:31, 37:28, 33:29, 24:23)
«Орландо»: Хэмптон (21), Бамба (21 + 10 подборов), Окики (17), М. Вагнер (14 + 11 подборов), Фульц (10 + 15 передач) – старт; Кэннеди (15), Браздейкис (15),Скофилд (8), Р. Лопес (4).
«Майами»: Оладипо (40 + 10 подборов + 7 передач), Хайсмит (16), Малдер (11),Робинсон (9 + 7 подборов), Юртсевен (7 + 10 подборов) – старт; Смарт (20),Винсент (6), Хаслем (2).
«Филадельфия» – «Детройт» 118:106 (36:30, 26:30, 31:28, 25:18)
«Филадельфия»: Макси (25), Джордан (8 + 11 подборов), Тайбулл (7), Харрис (6 + 6 передач),Грин (0) – старт; Милтон (30), Рид (25), Коркмаз (9), Джо (8).
«Детройт»: Ливерс (14), Джексон (10), Стюарт (10), Хэйс (8), Бей (5) – старт; Гарза (20 + 10 подборов), Ки (12), Ли (11 + 8 передач + 7 потерь), Пикетт (6), Эдвардс (5),Макгрудер (5).
«Кливленд» – «Милуоки» 133:115 (46:20, 33:26, 32:33, 22:36)
«Кливленд»: Маркканен (23 + 7 подборов), Мобли (18 + 10 подборов + 4 блок-шота),Гарлэнд (11 + 8 передач), Леверт (6 + 6 передач), Окоро (4) – старт; Лав (32 + 10 подборов), Осман (15), Стивенс (8), Браун (8), Рондо (6 + 13 передач), Уиндлер (2), Нембард (0), Гудвин (0).
«Милуоки»: Мамукелашвили (28 + 13 подборов), Т. Адетокумбо (27 + 5 потерь), Нвора(24 + 10 подборов), Картер (3), Холидэй (0) – старт; Уиггинтон (18 + 8 передач), Такер (15).
«Даллас» – «Сан-Антонио» 130:120 (28:29, 31:30, 38:23, 33:38)
«Даллас»: Дончич (26 + 8 подборов + 9 передач), Брансон (18), Финни-Смит (16),Пауэлл (12 + 7 подборов), Буллок (4) – старт; Пинсон (16), Бертанс (8),Динуидди (8), Грин (7), Крисс (6), Марьянович (4), Берк (3), Райт (2).
«Сан-Антонио»: Джонсон (24), Мюррэй (17 + 7 передач), Васселл (15), Пелтль (12 + 10 подборов), Примо (4) – старт; Ричардсон (18), Джонс (12 + 6 передач),Коллинз (8), Бэйтс-Диоп (8), Лэндейл (2), Кейкок (0), Уискэмп (0).
«Хьюстон» – «Атланта» 114:130 (24:35, 35:38, 32:29, 23:28)
«Хьюстон»: Грин (41), Портер (26 + 8 подборов + 6 передач), Мэтьюз (14), Шенгюн (9 + 8 передач), Тэйт (5) – старт; Мартин (11), Кристофер (6), Нваба (2), Гаруба (0 + 7 подборов).
«Атланта»: Янг (28 + 11 передач + 5 потерь), Галлинари (26), Хантер (22), Капела (18 + 13 подборов), Хертер (11) – старт; Богданович (14 + 7 передач), Оконгву (8 + 9 подборов), Райт (2), Нокс (1), Джонсон (0), Мэйс (0), Луваву-Кабарро (0), Купер (0).
«Мемфис» – «Бостон» 110:139 (25:32, 24:40, 30:32, 31:35)
«Мемфис»: Уильямс (18), Кончар (17 + 13 подборов + 10 передач), Андерсон (16 + 7 подборов), Мелтон (14), Тиллман (5) – старт; Альдама (20 + 10 подборов), Калвер (14), Понc (6).
«Бостон»: Тейтум (31 + 9 подборов + 5 потерь), Браун (18), Хорфорд (13), Тайс (11 + 10 подборов), Смарт (4 + 6 передач) – старт; Притчард (12), Корнет (10), Г. Уильямс (9), Уайт (8), Фиттс (7), Несмит (5), Хаузер (5), Томас (3), Райан (3).
«Миннесота» – «Чикаго» 120:124 (21:33, 26:37, 40:27, 33:27)
«Миннесота»: Рид (14), Бизли (8), Эдвардс (8), Беверли (5), Вандербилт (0) – старт; Найт(17 + 8 подборов), Науэлл (15), Окоги (13), Больмаро (11), Лэйман (10),Монро (9), Макдэниэлс (8), Маклафлин (2), Райт (0).
«Чикаго»: Уильямс (35 + 5 потерь), Досунму (26 + 6 передач + 7 потерь), Браун (17 + 11 подборов), Томпсон (10), Грин (8 + 7 подборов) – старт; Джонс (12), Брэдли(11 + 8 подборов), Кук (3), М. Хилл (2).
«Новый Орлеан» – «Голден Стэйт» 107:128 (26:27, 22:41, 28:21, 31:39)
«Новый Орлеан»: Маршалл (19 + 6 передач), Мерфи (15), Эрнангомес (8 + 9 подборов), Хэйс(5), Макколлум (0) – старт; Кларк (17), Альварадо (12), Харпер (10 + 9 передач), Снелл (8), Нэнс (7), Темпл (6).
«Голден Стэйт»: Томпсон (41), Пул (22 + 5 потерь), Грин (7 + 6 передач), Муди (5), Луни (4) – старт; Куминга (18), Ли (11), Пэйтон (8), Тоскано-Андерсон (8), Бьелица (4 + 7 подборов + 7 передач), Уизерспун (0).
«Денвер» – «Лейкерс» 141:146 OT (33:36, 36:33, 39:26, 27:40, 6:11)
«Денвер»: Форбс (24), Хайлэнд (17 + 6 передач), Казинс (17 + 10 подборов), Грин (16),Риверс (7) – старт; Ховард (25), Рид (14), Грин (11 + 9 подборов), Ннаджи (5),Кампаццо (3), Чанчар (2 + 8 подборов).
«Лейкерс»: Монк (41), Ривз (31 + 15 подборов + 10 передач), Джонсон (15 + 8 подборов),Гэбриэл (14 + 11 подборов), Хортон-Такер (10) – старт; Эллингтон (18),Джонс (9), Маккланг (6), Огастин (2).
«Клипперс» – «Оклахома-Сити» 138:88 (39:18, 27:33, 29:16, 43:21)
«Клипперс»: Коффи (35 + 13 подборов), Кеннард (20), Зубац (12 + 11 подборов), Мэнн(10), Ковингтон (9) – старт; Бостон (18 + 7 подборов), Мун (17 + 7 передач),Хартенштайн (12 + 6 передач), Худ (5).
«Оклахома-Сити»: Симпсон (17 + 9 подборов + 7 передач), Калаицакис (17), Крейчи (16), Роби (16), Хорд (14 + 15 подборов) – старт; Фрэйзер (8).
«Финикс» – «Сакраменто» 109:116 (24:33, 27:34, 26:19, 32:30)
«Финикс»: Шэмет (27), К. Джонсон (12 + 7 подборов), Макги (11 + 13 подборов), А. Холидэй (10), Бриджес (0) – старт; Уэйнрайт (15), Бийомбо (14 + 9 подборов), Лундберг (10), Крэйг (8), Пэйтон (2).
«Сакраменто»: Дж. Холидэй (19), Джонс (19), Митчелл (18 + 15 передач), Лайлс (9 + 7 подборов), Барнс (2) – старт; Дивинченцо (19), Джош Джексон (12), Мету (7 + 7 подборов), Кета (6), Лэмб (5).
«Портленд» – «Юта» 80:111 (19:16, 21:36, 16:26, 24:33)
«Портленд»: Перри (20 + 8 подборов), Эллеби (12), Уильямс (10), Джонсон (8 + 6 передач), Лозада (5) – старт; Маклемор (13), Блевинс (5), Хьюз (4), Браун (3).
«Юта»: Эрнангомес (22 + 8 подборов), Гобер (18 + 13 подборов), Конли (14), Хауз (7),О'Нил (5) – старт; Батлер (11), Кларксон (9 + 11 подборов), Гэй (8), Уайтсайд(7 + 7 подборов), Паскалл (7), Александер-Уокер (3), Снид (0).
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