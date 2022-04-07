«Бруклин» разобрался с «Нью-Йорком», «Клипперс» справился с «Финиксом»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Даллас» 113:131 (34:32, 24:33, 28:34, 27:32)
«Детройт»: Каннингем (25 + 7 подборов + 9 передач + 5 потерь), Стюарт (19 + 14 подборов), Хэйс (11), Бей (7), Ливерс (7) – старт; Ки (14), Ли (11), Пикетт (10),Джексон (9), Эдвардс (0).
«Даллас»: Дончич (26 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), Брансон (24), Финни-Смит (13), Буллок (9), Пауэлл (9 + 7 подборов) – старт; Динуидди (13), Грин(12 + 7 подборов), Крисс (12), Бертанс (9), Пинсон (2), Ниликина (2), Берк (0).
«Нью-Йорк» – «Бруклин» 98:110 (29:25, 38:25, 15:22, 16:38)
«Нью-Йорк»: Беркс (24), Барретт (23 + 7 подборов + 7 передач), Топпин (19), Симс (10 + 13 подборов), Фурнье (8) – старт; Куикли (6), Гибсон (5), Макбрайд (3).
«Бруклин»: Дюрант (32 + 10 подборов + 11 передач), Ирвинг (24 + 8 подборов + 7 передач), Сет Карри (15), Браун (5 + 7 подборов), Драммонд (4 + 9 подборов) – старт; Миллс (15), Клэкстон (8 + 7 подборов), Эдвардс (7),Томас (0), Олдридж (0).
«Чикаго» – «Бостон» 94:117 (19:32, 32:35, 16:24, 27:26)
«Чикаго»: Дерозан (16), Вучевич (13 + 7 подборов), Досунму (7), Лавин (7), Уильямс(5) – старт; Уайт (10), Томпсон (10), Джонс (9), Грин (9), Брэдли (5), Браун (3),М. Хилл (0).
«Бостон»: Браун (25 + 7 подборов), Хорфорд (17 + 10 подборов), Тейтум (16 + 10 подборов + 8 передач), Тайс (15), Смарт (9 + 6 передач) – старт; Уайт (10),Притчард (9), Несмит (8), Г. Уильямс (5), Томас (3), Корнет (0), Фиттс (0),Хаузер (0).
«Атланта» – «Вашингтон» 118:103 (40:31, 27:34, 28:18, 23:20)
«Атланта»: Янг (30 + 11 передач), Галлинари (26 + 10 подборов), Капела (19 + 7 подборов), Хантер (10), Хертер (5) – старт; Богданович (18), Оконгву (8), Райт(2), Дженг (0), Джонсон (0), Нокс (0), Мэйс (0), Купер (0).
«Вашингтон»: Порзингис (26 + 18 подборов), Кисперт (12), Саторански (9), Хатимура (9),Колдуэлл-Поуп (9) – старт; Гэффорд (12), Авдия (9 + 7 подборов + 6 передач), Смит (9 + 6 передач), Гилл (4), Нето (2), Брайант (2).
«Юта» – «Оклахома-Сити» 137:101 (41:31, 30:27, 35:27, 31:16)
«Юта»: Богданович (27), Гобер (20 + 10 подборов), Хауз (14), Форрест (4),Эрнангомес (4) – старт; Кларксон (18 + 10 передач), Уайтсайд (15 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Гэй (12 + 8 подборов), Александер-Уокер (9),Батлер (7 + 10 передач), Монро (4), Паскалл (3), Снид (0).
«Оклахома-Сити»: Хорд (23), Роби (18), Калаицакис (11), Крейчи (9 + 6 передач), Симпсон (4 + 11 передач) – старт; Робинсон-Эрл (18), Уотерс (10), Фрэйзер (8).
«Клипперс» – «Финикс» 113:109 (26:22, 34:9, 27:30, 26:48)
«Клипперс»: Джордж (19 + 9 подборов), Зубац (13 + 11 подборов), Джексон (10), М-с Моррис (7), Батюм (6) – старт; Пауэлл (24), Ковингтон (11 + 7 подборов),Хартенштайн (10 + 7 подборов), Мэнн (10), Коффи (2), Мун (1).
«Финикс»: Пэйн (13), Бриджес (9), Шэмет (8), К. Джонсон (7), Макги (6) – старт;Уэйнрайт (20 + 8 подборов), А. Холидэй (16 + 7 передач), Бийомбо (14 + 12 подборов), Крэйг (11), Лундберг (3), Пэйтон (2).
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