«Бруклин» с великолепным Ирвингом обыграл с «Шарлотт», «Голден Стэйт» разобрался с «Клипперс»
НБА. Регулярный чемпионат
«Шарлотт» – «Бруклин» 121:132 (20:34, 23:35, 41:31, 37:32)
«Шарлотт»: Розир (30 + 8 подборов), Бриджес (30 + 5 потерь), Болл (24 + 7 передач), Вашингтон (4 + 8 подборов), Пламли (2) – старт; Убре (15), Коди Мартин (8), Харрелл (6), Макдэниэлс (2).
«Бруклин»: Ирвинг (50 + 6 передач), Драммонд (20 + 14 подборов), Браун (14 + 8 подборов), Дюрэнт (14 + 7 передач + 5 потерь), Сет Карри (9) – старт; Миллс (12), Драгич (5 + 7 передач), Джонсон (4), Клэкстон (4), Эдвардс (0), Томас (0).
«Индиана» – «Кливленд» 124:127 (24:32, 39:31, 35:27, 26:37)
«Индиана»: Халибертон (25 + 9 передач), Хилд (14 + 8 передач), Брогдон (12 + 12 передач + 5 потерь), Джексон (12 + 8 подборов), Бриссетт (5) – старт; Битадзе (15 + 9 подборов), Смит (15), Вашингтон (15), Дуарте (11).
«Кливленд»: Гарлэнд (41 + 13 передач), Мобли (22 + 12 подборов + 5 перехватов), Маркканен (21), Окоро (11), Уэйд (10) – старт; Лав (9), Стивенс (9), Дэвис (4), Осман (0), Рондо (0).
«Орландо» – «Финикс» 99:102 (22:28, 21:25, 28:26, 28:23)
«Орландо»: Картер (20 + 12 подборов), Энтони (11), Бамба (9 + 15 подборов), Хэмптон (6), Ф. Вагнер (6) – старт; М. Вагнер (12 + 7 подборов), Фульц (11), Харрис (9), Росс (9), Окики (6).
«Финикс»: Шэмет (21), Эйтон (21 + 19 подборов), Пэйн (18 + 12 передач), Бриджес (13), Краудер (7 + 11 подборов) – старт; А. Холидэй (11), Крэйг (6), Макги (5), Уэйнрайт (0).
«Мемфис» – «Новый Орлеан» 132:111 (44:34, 33:24, 35:26, 20:27)
«Мемфис»: Морэнт (24 + 8 подборов + 8 передач), Бэйн (22 + 6 передач), Джарен Джексон (22), Уильямс (16), Адамс (4) – старт; Мелтон (14), Кларк (12), Андерсон (5), Джонс (5), Кончар (4), Понc (2), Тиллман (2), Калвер (0), Тилли (0).
«Новый Орлеан»: Макколлум (32 + 11 передач), Валанчюнас (10), Джонс (10), Снелл (3), Хэйс (2) – старт; Эрнангомес (17 + 9 подборов), Маршалл (16), Грэм (12), Альварадо (5), Джонсон (4 + 7 подборов), Кларк (0).
«Оклахома-Сити» – «Милуоки» 115:142 (34:39, 31:37, 28:29, 22:37)
«Оклахома-Сити»: Гилджес-Александер (33 + 8 подборов + 14 передач + 5 потерь), Роби (12), Мэнн (11), Бэйзли (9), Уиггинс (8) – старт; Уотерс (16), Покушевски (13 + 7 подборов), Крейчи (6), Маледон (4), Сарр (3).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (39 + 7 подборов + 7 передач), Миддлтон (25 + 9 передач), Портис (18 + 14 подборов), Холидэй (13 + 6 передач), Нвора (11 + 7 подборов) – старт; Ибака (14 + 7 подборов), Картер (12), Мамукелашвили (8), Т. Адетокумбо (2), Бембри (0), Уиггинтон (0), Мэттьюз (0).
«Голден Стэйт» – «Клипперс» 112:97 (21:21, 33:15, 32:25, 26:34)
«Голден Стэйт»: Томпсон (20), Карри (15), Уиггинс (14 + 11 подборов + 5 потерь), Муди (10 + 8 подборов), Луни (7 + 6 передач) – старт; Куминга (21 + 6 передач), Пул (20), Бьелица (5), Чиозза (0), Уизерспун (0), Тоскано-Андерсон (0).
«Клипперс»: Батюм (17), М-с Моррис (11), Мэнн (7 + 7 подборов), Джексон (5 + 7 передач), Зубац (4 + 9 подборов) – старт; Кеннард (11), Хартенштайн (10), Худ (10), Коффи (9), Бостон (8), Оджелей (3).
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