«Бруклин» уверенно обыграл «Майами», «Мемфис» неожиданно победил «Милуоки»
НБА. Регулярный чемпионат
«Новый Орлеан» – «Сан-Антонио» 103:107 (32:22, 25:36, 27:26, 19:23)
«Новый Орлеан»: Макколлум (32), Валанчюнас (18 + 11 подборов + 6 передач), Грэм (6), Хэйс (5), Джонс (4) – старт; Альварадо (23), Маршалл (5), Нэнс (4 + 7 подборов), Эрнангомес (3), Мерфи (3).
«Сан-Антонио»: Джонсон (21 + 8 подборов), Ричардсон (18), Мюррэй (15 + 11 подборов + 13 передач), Примо (12), Пелтль (12 + 11 подборов) – старт; Лэндейл (10 + 7 подборов), Коллинз (10), Джонс (5), Бэйтс-Диоп (4), Уискэмп (0).
«Орландо» – «Сакраменто» 110:114 OT (28:41, 34:25, 22:15, 21:24, 5:9)
«Орландо»: Ф. Вагнер (19 + 9 подборов), Бамба (18 + 13 подборов), Энтони (14 + 7 подборов + 9 передач), Хэмптон (7), Окики (6) – старт; Фульц (16), М. Вагнер (15), Росс (9), Р. Лопес (4), Даутин (2).
«Сакраменто»: Митчелл (22 + 7 подборов + 9 передач), Барнс (19 + 7 подборов), Джонс (15), Лайлс (11 + 18 подборов), Дж. Холидэй (10) – старт; Дивинченцо (16 + 8 подборов), Лень (15), Лэмб (4), Мету (2).
«Торонто» – «Индиана» 131:91 (41:21, 33:25, 22:24, 35:21)
«Торонто»: Сиакам (23 + 7 передач), Барнс (19 + 7 передач), Ануноби (16), Берч (6), Ванвлит (5) – старт; Ачиува (18), Буше (15 + 10 подборов), Янг (11), Брукс (6 + 6 передач), Михайлюк (6), Ватанабе (6), Бэнтон (0).
«Индиана»: Бриссетт (21 + 8 подборов), Андерсон (18), Смит (15), Хилд (14), Халибертон (7 + 12 передач) – старт; Стивенсон (8), Сайкс (4), Тэйлор (4).
«Кливленд» – «Чикаго» 94:98 (16:28, 19:25, 28:22, 31:23)
«Кливленд»: Гарлэнд (28), Леверт (17), Маркканен (14 + 9 подборов), Мобли (9 + 11 подборов), Окоро (6) – старт; Стивенс (13), Лав (5), Уиндлер (2), Осман (0).
«Чикаго»: Лавин (25), Дерозан (20), Вучевич (16 + 9 подборов), Досунму (11), Карузо (10 + 8 подборов + 7 передач) – старт; Грин (7), Томпсон (5), Уильямс (4), Уайт (0).
«Мемфис» – «Милуоки» 127:102 (32:28, 27:18, 39:33, 29:23)
«Мемфис»: Бэйн (20), Брукс (19), Джарен Джексон (16), Джонс (13 + 10 передач), Адамс (4 + 11 подборов) – старт; Мелтон (24), Андерсон (9), Тиллман (8 + 11 подборов), Уильямс (7), Кончар (3), Калвер (2), Альдама (2), Понc (0).
«Милуоки»: Я. Адетокумбо (30 + 11 подборов + 4 блок-шота), Миддлтон (16 + 5 потерь), Б. Лопес (10), Аллен (7), Хилл (5) – старт; Картер (9), Коннотон (9), Портис (7 + 11 подборов), Нвора (4), Уиггинтон (3), Т. Адетокумбо (2), Мамукелашвили (0), Мэттьюз (0).
«Майами» – «Бруклин» 95:110 (25:27, 21:40, 22:29, 27:14)
«Майами»: Адебайо (14), Лаури (12), Такер (9), Батлер (7), Робинсон (0) – старт; Струс (13), Хирро (13 + 5 потерь), Калеб Мартин (10), Оладипо (9 + 6 передач + 5 потерь), Дедмон (8 + 9 подборов), Юртсевен (0), Хайсмит (0).
«Бруклин»: Дюрант (23 + 5 потерь), Сет Карри (17), Драммонд (13 + 11 подборов), Ирвинг (11 + 6 передач), Браун (8) – старт; Клэкстон (10), Гриффин (9), Миллс (9), Драгич (6), Джонсон (2), Томас (2), Эдвардс (0).
«Денвер» – «Оклахома-Сити» 113:107 (32:25, 26:24, 29:27, 26:31)
«Денвер»: Йокич (35 + 12 подборов + 8 передач), Гордон (20 + 9 подборов), Бартон (18 + 7 передач), Грин (8), Моррис (7) – старт; Хайлэнд (9 + 6 передач), Казинс (7 + 8 подборов), Форбс (3), Грин (2), Рид (2), Риверс (2).
«Оклахома-Сити»: Маледон (20 + 5 потерь), Покушевски (17), Мэнн (15 + 5 потерь), Роби (12 + 7 подборов), Бэйзли (7) – старт; Уотерс (14), Уиггинс (10), Крейчи (7 + 6 передач), Сарр (5).
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