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«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»

«Денвер» одолел «Сакраменто», «Атланта» разгромила «Торонто»
Баскетбол НБА
09:40
«Бруклин» «вырвал» победу у «Милуоки», «Бостон» разобрался с «Детройтом»
Фото: Getty Images

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Бостон» 104:113 (26:30, 28:26, 28:22, 22:35)

«Детройт»: Каннингем (25 + 7 подборов), Джозеф (15), Бей (13 + 7 подборов), Грант (11), Стюарт (9 + 10 подборов) – старт; Бэгли (14), Диалло (6), Макгрудер (5), Олиник (3), Хэйс (3).

«Бостон»: Браун (27), Тейтум (26 + 11 подборов + 6 передач), Р. Уильямс (10 + 7 подборов), Хорфорд (8), Смарт (7 + 7 передач) – старт; Притчард (19 + 6 передач), Г. Уильямс (13), Уайт (3).

«Атланта» – «Торонто» 127:100 (32:37, 34:21, 38:16, 23:26)

«Атланта»: Янг (41 + 11 передач), Хертер (14), Хантер (14), Капела (8 + 9 подборов), Галлинари (3) – старт; Оконгву (17 + 7 подборов), Богданович (14), Райт (6), Джонсон (4), Дженг (3), Мэйс (2), Нокс (1), Луваву-Кабарро (0).

«Торонто»: Ванвлит (24 + 9 передач), Сиакам (14 + 10 подборов), Трент (9), Барнс (6), Берч (0) – старт; Ачиува (21 + 9 подборов), Янг (10), Флинн (6), Ватанабе (5), Буше (3), Бэнтон (2), Шэмпени (0), Михайлюк (0).

«Майами» – «Сан-Антонио» 133:129 (28:40, 33:18, 38:39, 34:32)

«Майами»: Адебайо (36 + 7 подборов), Батлер (27), Лаури (13 + 10 передач), Робинсон (6), Такер (2) – старт; Хирро (27), Винсент (12), Дедмон (10 + 7 подборов), Калеб Мартин (0 + 7 подборов).

«Сан-Антонио»: Васселл (22), Бэйтс-Диоп (22 + 11 подборов), Джонс (19 + 11 передач), Коллинз (5 + 7 подборов + 5 потерь), Макдермотт (4) – старт; Уокер (22), Лэндейл (14), Ричардсон (10), Примо (7), Кейкок (4), Уискэмп (0).

«Кливленд» – «Вашингтон» 92:86 (18:23, 22:19, 26:28, 26:16)

«Кливленд»: Маркканен (23), Аллен (18 + 14 подборов), Мобли (14 + 11 подборов), Гудвин (8 + 6 передач), Окоро (6) – старт; Осман (19), Лав (4), Нембард (0), Уэйд (0).

«Вашингтон»: Кузма (34 + 13 подборов), Гэффорд (14 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (13), Нето (4 + 6 передач), Кисперт (2 + 7 подборов) – старт; Хатимура (10), Смит (5), Брайант (4), Авдия (0).

«Чикаго» – «Мемфис» 110:116 (22:31, 30:28, 27:34, 31:23)

«Чикаго»: Дерозан (31 + 7 подборов), Лавин (28 + 6 передач), Грин (12), Вучевич (11 + 12 подборов), Досунму (0) – старт; Уайт (15), Джонс (8), Томпсон (5), Томас (0), Браун (0).

«Мемфис»: Морэнт (46 + 5 потерь), Бэйн (12), Адамс (12 + 21 подбор), Уильямс (9), Джарен Джексон (8 + 4 блок-шота) – старт; Джонс (11), Мелтон (7), Андерсон (6 + 11 подборов), Кларк (4), Кончар (1).

«Милуоки» – «Бруклин» 123:126 (32:25, 27:28, 34:43, 30:30)

«Милуоки»: Портис (30 + 12 подборов), Я. Адетокумбо (29 + 14 подборов + 6 передач), Миддлтон (25 + 7 передач), Холидэй (19 + 7 передач + 7 потерь), Аллен (7) – старт; Ибака (8), Мэттьюз (5), Бембри (0), Картер (0), Нвора (0), Уиггинтон (0).

«Бруклин»: Ирвинг (38), Сет Карри (19), Драммонд (17 + 12 подборов), Браун (15 + 7 подборов), Джонсон (7) – старт; Олдридж (11), Томас (9), Драгич (6), Эдвардс (3), Миллс (1).

«Денвер» – «Сакраменто» 115:110 (38:30, 21:29, 26:26, 30:25)

«Денвер»: Гордон (23 + 9 подборов), Моррис (21), Йокич (18 + 10 подборов + 11 передач), Бартон (13), Грин (5) – старт; Хайлэнд (11), Казинс (9 + 8 подборов), Риверс (7), Форбс (5), Грин (3).

«Сакраменто»: Фокс (26 + 10 передач), Барнс (24), Дж. Холидэй (15), Сабонис (14 + 16 подборов + 7 передач), Харклесс (4) – старт; Лэмб (12 + 7 подборов), Лайлс (7), Джонс (4), Лень (3), Дивинченцо (1), Митчелл (0).

Рене Тер Велде
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