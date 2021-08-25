Буденхольцер продлил контракт с «Милуоки»

Соглашение рассчитано на три года

Майк Буденхольцер / фото - nba.com

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер подписал трехлетнее продление контракта с клубом, сообщает ESPN.

52-летний специалист, вступавший в последний год своего контракта, теперь связал себя с «Бакс» до конца сезона-2024/25.

Буденхольцер возглавляет «Милуоки» с 2018 года. Двукратный тренер года в НБА имеет результат 31-17 в плей-офф в качестве тренера «Бакс», включая титул чемпиона НБА в 2021 году и выход в финал и полуфинал конференции.

В регулярном чемпионате команда под руководством Майка победила в 172 матчах и проиграла в 65.

Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет.