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Буденхольцер продлил контракт с «Милуоки»

Соглашение рассчитано на три года
Баскетбол НБА
09:00
Буденхольцер продлил контракт с «Милуоки»
Майк Буденхольцер / фото - nba.com

Главный тренер «Милуоки» Майк Буденхольцер подписал трехлетнее продление контракта с клубом, сообщает ESPN.

52-летний специалист, вступавший в последний год своего контракта, теперь связал себя с «Бакс» до конца сезона-2024/25.

Буденхольцер возглавляет «Милуоки» с 2018 года. Двукратный тренер года в НБА имеет результат 31-17 в плей-офф в качестве тренера «Бакс», включая титул чемпиона НБА в 2021 году и выход в финал и полуфинал конференции.

В регулярном чемпионате команда под руководством Майка победила в 172 матчах и проиграла в 65.

Яннис Адетокумбо привел «Милуоки Бакс» к первому титулу НБА за 50 лет.

Рене Тер Велде
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Теги

Милуоки Бакс

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