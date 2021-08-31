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Будет непросто. Сборная Украины узнала соперников по отбору к ЧМ-2023

Подопечные Багатскиса первые матчи сыграют в ноябре


Баскетбол Сборная Украины
14:53
Будет непросто. Сборная Украины узнала соперников по отбору к ЧМ-2023
Мужская сборная Украины по баскетболу / Фото - ФБУ
Мужская национальная сборная Украины узнала соперников по отбору к чемпионату мира-2023, который начнется уже в ноябре текущего года.
 
Подопечные Айнарса Багатскиса попали в группу G, где сыграют с командами Испании, Грузии и Северной Македонии.
 
На первом групповом этапе команды традиционно будут играть домашние и гостевые матчи. Для этого предусмотрены три окна: 20-30 ноября 2021, 21 февраля – 1 марта 2022 и 27 июня – 5 июля 2022.
 
Во второй групповой раунд квалификации выходят по три команды из квартета, которые формируют четыре группы по шесть команд. Здесь будут играть между собой сборные, которые не встречались на первом этапе. Эти матчи запланированы на 22-30 августа 2022, 7-15 ноября 2022 и 20-28 февраля 2023. По три лучшие команды из этих групп выходят на чемпионат мира.  

Ранее женская сборная Украины узнала расписание матчей в отборе к чемпионату Европы-2023.

Владимир Кириченко
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Айнарс Багатскис

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