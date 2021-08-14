Плюс один. «Будивельник» подписал контракт с американским бигмэном
«Будивельник» будет проводить домашние матчи в киевском фитнес-центре
Команда Миглиниекса подписала соглашение с GYMMAX
Фото: golos.com.ua
Руководство «Будивельника» подписало долгосрочное соглашение о сотрудничестве с фитнес-центром GYMMAX - новой и современной ареной в центре Киева.Команда Игорса Миглиниекса будет проводит тренировки и домашние матчи Суперлиги на арене этого фитнес-центра, который находится в жилищном комплексе «Новопечерские Липки».
«Будивельник» сообщил о заключении соглашения с американским бигмэном Реджи Апшоу.
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