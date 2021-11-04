«Будивельник» не стал продлевать контракт с украинским защитником
«Будивельник» дома обыграл «Черкасских Мавп»
Киевляне доминировали на протяжении всего матча
Фото: ФБУ
В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Будивельник» дома обыграл «Черкасских Мавп» со счетом 100:82.
Киевляне доминировали на протяжении всего матча, лишь в четвертой четверти позволив «Мавпам» совершить рывок.
Несмотря на одинаковый процент попадания, игроки «Будивельника» бросали чаще и собрали больше отскоков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Будивельник» – «Черкасские Мавпы» 100:82 (27:13, 27:25, 27:9, 19:35)
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