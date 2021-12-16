«Будивельник» дома одержал уверенную победу над «Николаевом»

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев

Фото: ФБУ

В матче регулярного чемпионата украинской Суперлиги «Будивельник» на домашней площадке уверенно обыграл «Николаев» со счетом 97:80.

Первая половина матча прошла под тотальным доминированием хозяев, которые с первой четверти взяли игру в свои руки. Тем не менее, гостям удалось совершить камбэк, который, правда, никак не повлиял на финальный счет на табло.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Будивельника» Богдан Близнюк, набравший 24 очка.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Николаев» – 97:80 (31:16, 20610, 19:27, 27:27)