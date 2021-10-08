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«Будивельник» на последних минутах вырвал победу из рук «Запорожья»

Подопечные Станислава Овдеенко потерпели 4-е поражение кряду
Баскетбол Суперлига
8 октября 20:10
«Будивельник» на последних минутах вырвал победу из рук «Запорожья»
«Будивельник» победил «Запорожье» / фото - ФБУ

Киевский «Будивельник» победил «Запорожье» в матче 4-го тура Суперлиги. Поединок закончился со счетом 90:86.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Запорожья» Ясин Джозеф, набравший в матче 26 очков, 5 подборов и 7 передач при одной потере. У «Будивельника» лучшим стал форвард Дрю Гордон. Американский легионер отметился дабл-даблом (19 очков, 13 подборов, 3 передачи, 2 потери).

В таблице «Будивельник» поднялся с 5-го на 3-е место, имея 3 победы в 4-х матчах сезона, а «Запорожье» занимает последнее место с 4-мя поражениями кряду.

Суперлига. 4-й тур

«Запорожье» – «Будивельник» 86:90 (23:22, 22:20, 23:23, 18:25)

Напомним, в параллельном матче тура «Прометей» уничтожил «Черкасских Мавп».

Михаил Рыбак
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