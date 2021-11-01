Багатскис – о победе над «Будивельником»: «В начале игры мы больше занимались не баскетболом, а легкой атлетикой»
«Будивельник» не стал продлевать контракт с украинским защитником
30-летний баскетболист стал свободным агентом
Роман Козлов / Фото - superleague.in.ua«Будивельник» на своем аккаунте в Instagram сообщил о прекращении сотрудничества с украинским защитником Романом Козловым.
Напомним, Козлов защищал цвета «Будивельника» в минувшем сезоне, а перед стартом нового розыгрыша украинской Суперлиги заключил с клубом краткосрочный контракт, срок которого завершился в конце октября.
Отметим,что семи матчах регулярного чемпионата Суперлиги 30-летний баскетболист проводил на паркете в среднем 5,2 минуты.
Накануне «Будивельник» на выезде переиграл «Днепр» (100:87).
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