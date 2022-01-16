«Будивельник» обыграл «Соколов», несмотря на провал в первой четверти

Счет в сезонной серии стал 2:1 в пользу киевлян

Фото: ФБУ

«Будивельник» на выезде обыграл «Харьковских Соколов» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Уже после первой четверти команда Валерия Плеханова вела +17, однако «Будивельник» постепенно возвращался в игру и к середине третьей десятиминутки отыгрался, а в последствии вышел вперед и удержал преимущество.

Как итог – победа «Будивельника», который ведет в сезонной серии 2:1.

Творцы успеха киевлян – Богдан Близнюк и Дрю Гордон. На счету первого 23 очка, 4 подбора и 4 результативные передачи, второго – 15 очков, 16 подборов и 2 результативные передачи. У «Соколов» выделим Александара Зечевича с 22 очками и 9 подборами.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:



«Харьковские Соколы – «Будивельник» 73:81 (26:9, 19:25, 15:27, 13:20)

«Соколы»: Зечевич 22 + 9 подборов, Симонс 14 + 5 подборов + 2 перехвата, Граф 9, Глебов 6 + 7 подборов + 3 передачи, Шевченко 0 - старт, Магони 15, Кузнецов, Никитин 3

«Будивельник»: Близнец 23+4 передачи, Гордон 15+16 подборов, Гудвин 10+8 подборов + 3 перехвата, Стоктон 8, Браун 6 — старт, Рэндл 14, Конев 5, Кондраков 0, Прокопенко 0

