«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»

Самым результативным игроком матча стал Богдан Близнюк

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом» со счетом 90:82.

С самого начала матча «Будивельник» взял инициативу в свои руки и не выпускал ее вплоть до финальной сирены, с каждой четвертью лишь наращивая преимущество.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Будивельника» Богдан Близнюк, набравший 19 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Киев-Баскет» – 90:82 (23:18, 23:25, 25:25, 19:14)