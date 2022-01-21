«Будивельник» обыграл «Соколов», несмотря на провал в первой четверти
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
Самым результативным игроком матча стал Богдан Близнюк
Фото: ФБУ
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом» со счетом 90:82.
С самого начала матча «Будивельник» взял инициативу в свои руки и не выпускал ее вплоть до финальной сирены, с каждой четвертью лишь наращивая преимущество.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Будивельника» Богдан Близнюк, набравший 19 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Будивельник» – «Киев-Баскет» – 90:82 (23:18, 23:25, 25:25, 19:14)
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