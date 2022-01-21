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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
03:00 Вашингтон Уизардз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
04:00 Денвер Наггетс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Детройт Пистонс -:- Запланирован
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«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»

Самым результативным игроком матча стал Богдан Близнюк
Баскетбол Суперлига
21:00
«Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом»
Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Будивельник» одержал победу над «Киев-Баскетом» со счетом 90:82.

С самого начала матча «Будивельник» взял инициативу в свои руки и не выпускал ее вплоть до финальной сирены, с каждой четвертью лишь наращивая преимущество.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Будивельника» Богдан Близнюк, набравший 19 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Будивельник» – «Киев-Баскет» – 90:82 (23:18, 23:25, 25:25, 19:14)

Рене Тер Велде
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