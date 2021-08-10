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«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА

Второй громкий переход за несколько дней
Баскетбол НБА
13:03
«Будивельник» подписал контракт с еще одним бывшим игроком НБА
Фото: пресс-служба «Будивельника»

Столичный «Будивельник» подписал контракт с пуэрториканским защитником Джаном Клавеллом (27 лет, 193 см), сообщает пресс-служба киевлян.

После окончания университета Колорадо Клавелл присоединился к команде «Майами Хит» в Летней лиге НБА и подписал частично гарантированный контракт с «Даллас Маверикс», который позже был преобразован в двустороннее соглашение.

Клавелл дебютировал в НБА в октябре 2017 года. Через месяц «Маверикс» досрочно отказались от него. 2018 Джан присоединился к «Голден Стейт» в Летний лиге НБА. Тем же летом подписал годичный контракт с «Эстудиантесом» (испанская ACB лига), где набирал в среднем 12,5 очка и делал 2,2 подбора.

Летом 2019 году в Летний лиге Клавелл присоединился к «Портленду». В том же году подписал контракт с «Бурсаспором» из Турецкой Суперлиги (BSL), где набирал в среднем 18,7 очка за игру, делал 3,5 подбора и 1,7 передачи.

В 2020-м Джан перешел к саратовского «Автодор» (16,2 очка, 2,4 подбора, 1,5 передачи), а в апреле этого года переехал в Грецию в «Промитеас» (Патры), где принимал участие в матчах плей-офф.

Джан Клавелл является игроком сборной Пуэрто-Рико. На чемпионате мира 2019 он проводил на площадке в среднем 19 минут, приносил команде 7,2 очка, 3,2 подбора, 1,4 передачи.

В 2020 году участвовал в олимпийской квалификации, где набрал 24 очка против сборной Италии и 17 очков в игре с командой Сербии.

Напомним, ранее «Будивельник» оформил переход другого бывшего игрока НБА.

 

Сергей Остапенко
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