Израильский защитник находится на просмотре в «Будивельнике»
«Будивельник» подписал контракт с израильтянином Гутманом
Защитник находился на просмотре в столичном клубе
Рон Гутман / Фото - budivelnyk.ua«Будивельник» объявил о заключении соглашения с защитником Роном Гутманом. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.
Отметим, что Гутман в 2018 году участвовал в драфте НБА, но не был выбран ни одной командой. Прошлый сезон он провел в израильской «Бней Герцлия», за который сыграл пять матчей.
Ранее сообщалось, что 24-летний проходит тренировочный процесс с командой Игорса Миглиниекса и уже сыграл в стартовом матче команды против «Меркезефенди» на турецком Gloria Cup (79:80).
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