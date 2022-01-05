Форвард «Будивельника» станет игроком клуба из немецкой Бундеслиги
«Будивельник» подтвердил переход Апшоу в клуб немецкой Бундеслиги
Американский легионер был основным звеном столичной команды
Реджи Апшоу / Фото - FacebookАмериканский форвард Реджи Апшоу и киевский «Будивельник» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.
Отметим, что 26-летний Апшоу сыграл во всех 22 матчах «Будивельника» в этом сезоне Суперлиги, набирая в среднем 6,5 очка и 4,3 подбора за игру. РЭ – 7,41.
Напомним, Апшоу подпишет контракт с немецким «Миттельдойчером». Клуб Бундеслиги уже анонсировал трансфер баскетболиста.
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