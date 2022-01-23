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01:00 Майами Хит - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
01:00 Торонто Рэпторс - Портленд Трэйл Блэйзерс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
02:00 Сан-Антонио Сперс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Мемфис Гриззлис -:- Запланирован
03:00 Денвер Наггетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:30 Голден Стэйт Уорриорз - Юта Джаз -:- Запланирован

«Будивельник» прервал победную серию «Тернополя» и продолжил свою

Киевляне в третий раз в сезоне огорчили команду Забирченко
Баскетбол Суперлига
16:04
«Будивельник» прервал победную серию «Тернополя» и продолжил свою
Фото: пресс-служба Суперлиги

«Будивельник» выиграл у «Тернополя» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Несмотря на статус андердога, команда Дмитрия Забирченко на равных смотрелась с киевлянами на протяжение трех четвертей, однако в заключительной десятиминутке «Будивельник» оказался точнее и праздновал победу, обыграв «Тернополь» в третий раз в сезоне.

Лучшим игроком матча стал Арчи Гудвин, который набрал 25 очков и совершил 7 подборов. У «Тернополя» выделился Джозеф Фурстингер, оформивши дабл-дабл из 16 очков и 11 подборов.

Таким образом, «Будивельник» прервал трехматчевую победную серию «Тернополя», при этом продлив свою до все тех же трех поединков.

Турнирная таблица Суперлиги

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Будивельник» – «Тернополь» 89:80 (32:25, 14:23, 23:30, 20:12)

«Будивельник»: Гудвин 25 + 7 подборов + 3 передачи + 3 перехвата, Гордон 19 + 11 подборов, Браун 13 + 7 подборов + 4 блок-шота, Близнец 3 + 6 подборов + 4 передачи, Стоктон 2 + 5 передач + 4 подбора - старт , Рэндл 21 - 5 потерь, Кондраков 6, Конев 0

«Тернополь»: Дашич 18, Фурстингер 16 + 11 подборов, Джонс 15 + 12 подборов + 5 передач, Мюрри 9 + 6 передач, Бояркин 8 + 6 передач - старт, Луценко 7, Луна 7, Шиманский 0

Сергей Остапенко
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