«Будивельник» разобрался с «Запорожьем» на выезде

Самым результативным игроком встречи стал представитель киевской команды

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Будивельник» разобрался с «Запорожье» на выезде со счетом 81:69.

Хозяева уверенно начали матч, забрав стартовую четверть. Второй отрезок прошел равно для обеих команд, но уже в третьей четверти гости смогли взять игру под свой контроль. В заключительном отрезке «Будивельнику» оставалось лишь довести дело до победного конца.

Самым результативным игроком встречи стал Арчи Гудвин из киевской команды, который набрал 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Запорожье» – «Будивельник» – 69:81 (25:20, 14:14, 13:25, 17:22)