30 очков в заключительной четверти не помогли «Кривбассу» избежать поражения с «Будивельником»
«Будивельник» с разницей в 69 очков уничтожил «Черкасские Мавпы 2» и прошел в четвертьфинал Кубка Украины
Киевляне уверенно победили в каждой из четвертей
Фото: ФБУ
В рамках 1/8 финала Кубка Украины «Будивельник» в гостях разгромил вторую команду «Черкасских Мавп» со счетом 63:132.
Киевляне с первой четверти завладели преимуществом и с помощью результативной игры Близнюка, Прокопенко и Доне начали резво увеличивать свое преимущество. Отрыв с каждой десятиминуткой только рос и на момент финального свистка преимущество «Будивельника» составило 69 очков.
Кубок Украины. 1/8 финала.
«Черкасские Мавпы 2» – «Будивельник» 63:132 (21:37, 11:33, 15:33, 16:29)
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