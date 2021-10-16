«Будивельник» уверенно обыграл «Николаев» в гостях

Клавелл набрал 29 очков

Фото: ФБУ

«Будивельник» уверенно на выезде обыграл «Николаев» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Гости завладели двузначным преимуществом в середине второй четверти, после чего не подпускали «Николаев» по счету.

Лучшим игроком матча стал американский легионер «Будивельника» Джиан Клавелл, который набрал 29 очков. У «Николаева» 20 баллов на счету Сэмюеля Дэниела.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Николаев» – «Будивельник» 76:93 (22:24, 13:20, 19:33, 22:16)

«Николаев»: Никсон 17 + 6 подборов + 5 передач, Кальниченко 8, Барнис 5, Волкер 5 + 5 передач, Тищенко 0 - старт, Дэниэл 20 + 6 подборов, Кожемякин 8, Рокас 6, Дубоненко 5, хохоник 2, Онуфриев 0

«Будивельник»: Клавелл 29 + 6 подборов + 5 передач, Браун 14 + 5 подборов, Гордон 13 + 7 подборов + 6 передач, Кобец 8, Стоктон 6 + 6 передач - старт, Близнюк 13 + 5 подборов + 3 передачи - 4 потери, Апшоу 3, Кондраков 3, Прокопенко 2, Грицак 2, Дон 0, Гутман 0

