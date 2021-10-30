35 очков Клавелла принесли «Будивельнику» эффектную победу над «Днепром»

Подопечные Миглиниекса сумели преодалеть рубеж в 100 очков



«Днепр» – «Будивельник» / Фото - superleague.in.ua

Киевский «Будивельник» в матче шестой недели регулярного чемпионата украинской Суперлиги на выезде переиграл «Днепр» со счетом 100:87.Команды провели яркую первую половину матча. Соперники отыграли две боевые четверти и у обоих минимальное одноочковое преимущество имели гости. Утрадиционно вели за собой в нападении команду, которые еще до большого перерыва набрали 15 и 13 очков соответственно.отлично выполнял свои прямые обязанности, отдав за две четверти 8 результативных передач, а киевляне на команду оформили 18 ассистов.«Днепр» в атаке традиционно действовал слаженно, также у коллективарезультативно сыграл ряд запасных, который дал 19 очков за первую часть игры. На большой перерыв команды пошли со счетом 53:51 в пользу «Будивельника».Третья четверть прошла в равной борьбе, команды обменялись рывками, и в этом матче все решалось на заключительном отрезке, который лучше провели гости. «Днепр» не удержал мощный квартет гостей: Клавелл, Гордон, Близнец и Стоктон лучше выполнили свою работу, решили судьбу матча в пользу киевлян.Таким образом, «Будивельник» выездной матч, одержав свою единственную победу в рамках игровой недели.«Днепр» –87:100 (25:26, 26:27, 16:16, 20:31): Бобров 12, Санон 10 + 4 подбора + 3 передачи – 5 потерь, Купер 11 + 7 передач + 6 перехватов + 4 подбора, Шундель 6, Павлов 4 – старт, Вон 17, Кравцов 14 + 6 подборов, Зотов 7, Тимофеенко 4, Крутоус 2, Колдомасов 0: Клавелл 35 + 7 подборов + 5 передач – 6 потерь, Гордон 22 + 7 подборов + 4 передачи, Стоктон 14 + 13 передач, Браун 10, Кобец 0 – старт, Близнец 15 + 6 передач + 4 подбора, Апшоу 4 + 6 передач + 4 подбора, Кондраков 0, Гутман 0