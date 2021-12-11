«Будивельник» в напряженном матче обыграл «Запорожье»

Лучший игрок встречи – Джером Рендл

Фото: ФБУ

«Будивельник» на своей площадке обыграл «Запорожье» в матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Поединок выдался очень близким и конкурентным. Лишь единожды по ходу встречи хозяева сумели оторваться на 10 баллов, однако «Запорожье» быстро нивелировало этот отрыв. И все же в заключительной четверти «Будивельник» сумел добиться победы в матче.

Лучшим игроком встречи стал Джером Рендл, который набрал 27 очков и сделал 9 ассистов, получив рейтинг эффективности +31.

В следующем туре «Будивельник» сыграет против «Прометея», «Запорожье» – «Киев-Баскета».

Турнирная таблица Суперлиги.

Суперлига. Регулярный чемпионат:

«Будивельник» – «Запорожье» 87:81 (18:19, 25:20, 20:23, 24:19)

«Будивельник»: Браун 6, Стоктон 14+5 передач, Близнец 10, Кобец 10, Гордон 6+9 подборов – старт; Рендл 27+9 передач, Конев 12+10 подборов, Кондраков 2, Апшоу 0

«Запорожье»: Максвелл 12, Мальчевский 13+10 подборов, Фрэнсис 17, Сизов 8+7 подборов + 5 передач – 5 потерь, Джозеф 12+6 подборов + 7 передач – старт; Михеев 8, Удрас 8+7 подборов, Морозов 3, Титов 0

