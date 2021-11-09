«Будивельник» вернул в Украину Конева

Сезон форвард начинал в Литве

Фото: ФБУ

«Будивельник» подписал контракт с 32-летним украинским форвардом Владимиром Коневым. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

Сезон игрок начинал в литовской команде «Пьено Жвайгждес», в составе которой провел 8 матчей, набирая 4,4 очка и совершал 2,7 подборов за 19,7 минут на площадке.

Последним клубом Конева в Суперлиге были «Черкасские Мавпы». Также он выступал за «Химик» и «Кривбассбаскет».

Помимо этого, Конев играл в составе сборной Украины на Евробаскете-2017. Всего за национальную команду провел 17 матчей.

Напомним, «Будивельник» занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата.