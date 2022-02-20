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«Будивельник» выиграл у «Киев-Баскета» в финале женского Кубка Украины

Победа оказалась более чем уверенной
Баскетбол В Украине
17:27
«Будивельник» выиграл у «Киев-Баскета» в финале женского Кубка Украины
Фото: ФБУ

В рамках финала Кубка Украины у женщин «Будивельник» выиграл у «Киев-Баскета» со счетом 103:64.

«Будивельник» ушел в отрыв еще в первой четверти и в течение всего матча не давал соперницам вернуть интригу.

Подопечные Сраджана Радуловича имели большое преимущество на подборе и допускали меньше потерь, что позволило им иметь в конце матча очень комфортное преимущество на табло.

Кубок Украины. Женщины. Финал

«Будивельник» – «Киев-Баскет» 103:64 (27:15, 26:17, 28:19, 22:13)

«Будивельник»: Малашенко 33 + 14 подборов, Гуирантес 22 + 14 подборов + 7 передач - 6 потерь, Споляр 19 + 6 подборов + 3 передачи, Рулева 13 + 10 подборов + 6 передач, Митина 2 - старт, Кононученко 4, Завидна 4, Волошина 3, Гутевич 3, Рабчук 0, Гулямова 0

«Киев-Баскет»: Дир 20, Ляшко 12, Цюбик 11 + 5 подборов - 5 потерь, Бабич 9 + 6 подборов + 3 передачи, Удоденко 6 + 7 подборов - старт, Дубнюк 3, Ростоцкая 2, Грималюк 1, Шульга 0, Мазуриша , Березова 0

Карен Агабекян
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Теги

Кубок Украины по баскетболу Киев-Баскет Будивельник

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