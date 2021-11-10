«Будивельник» заключил контракт с защитником сборной Украины Джеромом Рэндлом

34-летний разыгрывающий вернулся в чемпионат Украины спустя девять лет

Фото: FIBA

«Будивельник» объявил о подписании контракта с 34-летним разыгрывающим Джеромом Рэндлом.

Прошлый сезон игрок провел в испанском «Бетисе», за который набирал 9 очков, делал 1 подбор и 2,2 передачи за 17 минут в среднем на площадке.

Рэндл – американец, который принял украинские гражданство. Со сборной Украины он выступал на Евробаскете-2015, а также помог команде с первого места квалифицироваться на чемпионат Европы-2022.

В чемпионате Украины разыгрывающий играл за «Азовмаш», став с ним вице-чемпионом страны в 2012 году.

Напомним, накануне «Будивельник» вернул в Украину Владимира Конева.