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«Будивельник» заключил контракт с защитником сборной Украины Джеромом Рэндлом

34-летний разыгрывающий вернулся в чемпионат Украины спустя девять лет
Баскетбол Суперлига
15:53
«Будивельник» заключил контракт с защитником сборной Украины Джеромом Рэндлом
Фото: FIBA

«Будивельник» объявил о подписании контракта с 34-летним разыгрывающим Джеромом Рэндлом.

Прошлый сезон игрок провел в испанском «Бетисе», за который набирал 9 очков, делал 1 подбор и 2,2 передачи за 17 минут в среднем на площадке.

Рэндл – американец, который принял украинские гражданство. Со сборной Украины он выступал на Евробаскете-2015, а также помог команде с первого места квалифицироваться на чемпионат Европы-2022.

В чемпионате Украины разыгрывающий играл за «Азовмаш», став с ним вице-чемпионом страны в 2012 году.

Напомним, накануне «Будивельник» вернул в Украину Владимира Конева.

Сергей Остапенко
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Будивельник Джером Рэндл

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