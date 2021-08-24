«Будивельник» подписал контракт с центровым из чемпионата Испании
«Будивельник» заключил краткосрочное соглашение с украинским защитником
В минувшем сезоне 30-летний игрок также защищал цвета столичного клуба
Роман Козлов / Фото - ФБУ«Будивельник» объявил о подписании двухмесячного соглашения с украинским защитником Романом Козловым. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
30-летний игрок сейчас проходит тренировочный процесс с киевским клубом на базе МТА в Пуще-Водице и поедет с командой Игорса Миглиниекса на второй сбор в Турцию. В двухмесячном контракте Козлова есть опция о его продлении по согласию сторон.
Козлов защищал цвета «Будивельника» весь минувший сезон и стал обладателем Кубка Украины. В 38 матчах Суперлиги защитник проводил на площадке 13.5 минуты, набирая 4.3 очка и делая 1.0 подбора при 34.4% реализации трехочковых.
Накануне «Будивельник» объявил о заключении соглашения с американским центровым Алеком Брауном.
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