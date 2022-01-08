«Будивельник» заключил соглашение с бывшим игроком «Финикс Санз»

Текущий сезон американец начинал в чемпионате Франции

Арчи Гудвин / Фото - heatwaved.com

«Будивельник» подписал контракт с американским свингменом. Об этом сообщилакиевского клуба.27-летний Гудвин текущий сезон начинал в парижском «Булоне-Леваллуа», где сыграл 28 матчей в чемпионате Франции и еще 10 в Еврокубке.Во французской лиге новичок киевлян приносил команде 8,7 очка (51,2% с игры) + 2,0 подбора за 17,8 минут в среднем за игру. В Еврокубке Арчи получал на 2,4 минуты времени больше, и соответственно имел несколько лучшую статистику: 10,3 очка + 2,9 подбора, при 56,1% бросков с игры.До «Леваллуа» Арчи выступал в Европе за «Ратиофарм» (Германия), «Истамбул» (Турция) и в Китае за «Чжэцзян Голден Буллз». Начинал профессиональную карьеру Гудвин в НБА, где отыграл 3 сезона за «Финикс Санз», и в среднем за аризонскую команду набирал 7,3 очка, делал 1,9 подбора и отдавал 1,6 передачи за 14,3 минуты. Затем Арчи в сезоне 2016/17 поиграл в НБА за «Пеликанс» и «Бруклин».Накануне американский форвард