Букер: «В будущем жду от «Санс» только чемпионского баскетбола»
Лидер «Финикса» установил личный рекорд сезона
Девин Букер набрал 38 очков в матче с «Атлантой»
Фото: NBA
Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер принес своей команде победу в сегодняшнем матче с «Атлантой» (121:117).
38 очков, набранных лидером «Санс», стали лучшим для него результатом в нынешнем сезоне. За 34 минуты игрового времени Букер реализовал 14 из 21 с игры (5 из 9 – с дальней дистанции), а также записал на свой счет 6 подборов и 4 передачи.
Девин Букер в межсезонье переболел коронавирусом.
Комментарии 0