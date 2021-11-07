Лидер «Финикса» установил личный рекорд сезона

Девин Букер набрал 38 очков в матче с «Атлантой»

Фото: NBA

Атакующий защитник «Финикса» Девин Букер принес своей команде победу в сегодняшнем матче с «Атлантой» (121:117).

38 очков, набранных лидером «Санс», стали лучшим для него результатом в нынешнем сезоне. За 34 минуты игрового времени Букер реализовал 14 из 21 с игры (5 из 9 – с дальней дистанции), а также записал на свой счет 6 подборов и 4 передачи.

Девин Букер в межсезонье переболел коронавирусом.