«Черкасские Мавпы» дома уступили «Кривбассу»

Для хозяев это уже восьмое домашнее поражение подряд





Фото: Суперлига

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Черкасские Мавпы» дома принимали криворожский «Кривбасс».



Несмотря на то, что в нынешнем чемпионате «Мавпы» уже побеждали «Кривбасс», фаворитом все же считались гости, который по ходу турнира набрали более стабильный ход.

В первом периоде зрители увидели равную игру, где хозяевам повезло чуть больше. Начиная со втором десятиминутки уже гости смотрелись эффективнее и точнее. Но, самым главным фактором стала их хорошая игра в защите.

В третьем периоде «Мавпам» удалось сократить отставание до -1 очка. Казалось, что у них хорошие шансы выиграть. Однако, усилия гостей в конце матча принесли им заветную победу.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Кривбасс» 65:71 (17:15, 14:20, 16:13, 19:23)