«Черкасские Мавпы» дома уступили «Кривбассу»
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Черкасские Мавпы» дома принимали криворожский «Кривбасс».
Несмотря на то, что в нынешнем чемпионате «Мавпы» уже побеждали «Кривбасс», фаворитом все же считались гости, который по ходу турнира набрали более стабильный ход.
В первом периоде зрители увидели равную игру, где хозяевам повезло чуть больше. Начиная со втором десятиминутки уже гости смотрелись эффективнее и точнее. Но, самым главным фактором стала их хорошая игра в защите.
В третьем периоде «Мавпам» удалось сократить отставание до -1 очка. Казалось, что у них хорошие шансы выиграть. Однако, усилия гостей в конце матча принесли им заветную победу.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Черкасские Мавпы» – «Кривбасс» 65:71 (17:15, 14:20, 16:13, 19:23)
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