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«Черкасские Мавпы» подписали американского форварда

Последние два сезона Дювон Максвелл провел в клубе «Шартр-Баскет»
Баскетбол Суперлига
19:25
«Черкасские Мавпы» подписали американского форварда
Дювон Максвелл / фото - hamptonpirates.com

«Черкасские Мавпы» объявили о подписании соглашения с американским форвардом Дювоном Максвеллом.

Максвелл является выпускником университета Хэмптон, который он завершил в сезоне 2013/14. 

В последнем сезоне в студенческом баскетболе Дювон в среднем за игру набирал 14,8 очка и делал 7,9 подбора. После NCAA Максвелл не был задрафтован в НБА и сразу начал карьеру за рубежом. 

Максвелла выступал в чемпионатах Канады, Аргентины, Бахрейна, Израиля, Японии, Мексики и Франции. 

Последние два сезона бигмен провел в клубе «Шартр-Баскет», который участвует в третьем по силе дивизионе чемпионата Франции. 

В сезоне 2020/21 Максвелл в среднем за игру набирал 18,5 очка и делал 7,3 подбора, 2,5 блок-шота, реализуя броски с показателем 54,5%.

«Черкасские Мавпы» подписали экс-защитника «Орландо Мэджик».

Рене Тер Велде
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