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«Черкасские Мавпы» подписали контракт с сербским центровым
В минувшем сезоне 32-летний баскетболист играл в чемпионате Болгарии
Дарко Балабан / Фото - balkan-basket.com«Черкасские Мавпы» на своем Instagram-аккаунте сообщили о заключении контракта с сербским центровым Дарко Балабаном.
В минувшем сезоне 32-летний форвард защищал цвета болгарского «Балкан». Балабан сыграл 23 матча и в среднем за игру получил 13.3 очка и делал 6.4 подбора, реализуя 67% бросков с игры.
Отметим, что Дарко является воспитанником клуба «Новый Сад», играл преимущественно на Балканах, также защищал цвета клубов из Испании, Греции, Румынии и Венгрии, выступал в Адриатической лиге.
Накануне «Черкасские Мавпы» в матче 3-го тура украинской Суперлиги проиграли «Одессе» (81:86).
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