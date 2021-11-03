«Черкасские Мавпы» попрощались с сербским центровым

32-летний бигмэн успел сыграть за клуб 7 матчей









Дарко Балабан / Фото - mavpabasket.com

«Черкасские Мавпы» на своемобъявили о прекращении сотрудничества с сербским центровым32-летний бигмэн присоединился к команде уже по ходу текущего сезона, сыграв с начала октября за «Мавп» 7 матчей. За 14 в среднем минут на площадке Балабан набирал 5.3 очка и делал 2.9 подбора.«Мавпы» после первого круга идут на последнем 12-м месте в турнирной таблице Суперлиги, одержав лишь 2 победы в 10 матчах.Ранее стало известно, что американский разыгрывающий