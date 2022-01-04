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«Черкасские Мавпы» прекратили сотрудничество с американским легионером

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию
Баскетбол Суперлига
11:42
«Черкасские Мавпы» прекратили сотрудничество с американским легионером
Родни Первис / Фото - ФБУ
Американский атакующий защитник Родни Первис больше не является игроком «Черкасских Мавп». 

Стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию.

Отметим, что Первис в текущем сезоне Суперлиги 19 матчей, в которых в среднем проводил 26.4 минуты на площадке, набирал 10.3 очка, делал 2.3 подбора и 3.8 передачи. При этом, баскетболист реализовывал 30% дальних бросков. 

Накануне «Черкасские Мавпы» подписали сербского центрового Джоко Шалича.
Владимир Кириченко
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