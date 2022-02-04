«Черкасские Мавпы» смогли удержать преимущество и минимально обыграть «Химик»

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев

Фото: ФБУ

В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Черкасские Мавпы» одержали домашнюю победу над «Химиком» со счетом 80:78.

Игра была равной, но в каждой из четвертей хозяева были немного результативнее, благодаря чему «Мавпы» подошли к заключительному отрезку с небольшим преимуществом. В четвертой четверти казалось, что «Химик» совершит камбэк, однако хозяева все же смогли удержать преимущество и одержать минимальную победу над гостями.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко, набравший 20 очков.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Химик» – 80:78 (22:20, 20:19, 16:13, 22:26)