«Черкасские Мавпы» вырвали победу у «Одессы»
«Черкасские Мавпы» смогли удержать преимущество и минимально обыграть «Химик»
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев
Фото: ФБУ
В рамках регулярного чемпионата Суперлиги «Черкасские Мавпы» одержали домашнюю победу над «Химиком» со счетом 80:78.
Игра была равной, но в каждой из четвертей хозяева были немного результативнее, благодаря чему «Мавпы» подошли к заключительному отрезку с небольшим преимуществом. В четвертой четверти казалось, что «Химик» совершит камбэк, однако хозяева все же смогли удержать преимущество и одержать минимальную победу над гостями.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Черкасских Мавп» Иван Ткаченко, набравший 20 очков.
Суперлига. Регулярный чемпионат
«Черкасские Мавпы» – «Химик» – 80:78 (22:20, 20:19, 16:13, 22:26)
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