«Черкасские Мавпы» вырвали победу у «Одессы»

Хозяева после уверенной первой половины матча чуть не упустили победу во второй

Фото: Суперлига

В регулярном чемпионате Суперлиги «Черкасские Мавпы» дома выиграли у «Одессы» со счетом 82:78.



«Черкасские Мавпы» на правах хозяев активно начали матч, и первую четверть завершили с преимуществом в 10 очков. Во второй десятиминутке хозяева также имели преимущество в реализации и на большой перерыв ушли с отрывом в +15.

В третьей четверти ситуация на площадке кардинально изменялась и «Одесса» смогла сократить отставание и выровнять ход матча. В последней десятиминутке у гостей были шансы вырвать победу, но концовку забрали «Черкасские Мавпы».

Отметим, что после матча «Черкасские Мавпы» в турнирной таблице находятся на 11-м месте, а «Одесса» на 10-м с преимуществом в две победы, при двух матчах в запасе.

Суперлига. Регулярный чемпионат

«Черкасские Мавпы» – «Одесса» 82:78 (24:14, 22:17, 14:27, 22:20)