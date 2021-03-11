Черний: «Мы готовы к этому, к тому, что матч с «Днепром» будет сверхнапряженным»

Главный тренер «Прометея» Виталий Черний высказался в комментарии пресс-службе клуба о предстоящем третьем матче в сезоне Суперлиги с «Днепром», счет в очных противостояниях с которым 1:1.

В третьей игре у «Днепра» будет дополнительный настрой, потому что команда сыграет перед своими болельщиками. Днепряне попытаются взять реванш. Мы готовы к этому, к тому, что сам матч будет сверхнапряженным. Но какой бы ни была тщательной подготовка к нему, все будет зависеть от игроков, от того, как они будут творить на площадке, как им удастся «читать» игру. Если на все это наложить огромное желание, можно будет рассчитывать на положительный результат. Постараемся с первых секунд играть так, как мы умеем и главное – с тем настроением, что было у нас в домашней игре.

В последних матчах «Днепра» с «Химиком» и «Одессой» в действиях игроков все равно чувствовалась какая-то нервозность. Эти матчи не были выиграны уверенно, но это все отойдет на второй план. Ближайший соперник «Днепра» сейчас – «Прометей», и наш оппонент попытается показать все, на что он способен. Мы проанализировали как днепряне сыграли в этих матчах и в защите, и в нападении, но это больше относится к тренерским моментам, а воплощать на площадке все планы нужно игрокам».