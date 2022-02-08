Черний вернулся в «Николаев»

Коллектив находится на последнем месте в Суперлиге

Фото: fbu.ua

Виталий Черний вернулся к работе главным тренером «Николаева», сообщает пресс-служба клуба.



Напомним, что в сезоне-2020/21 Черний возглавял «Прометей», откуда был уволен по ходу чемпионата. Специалист с «Николаевом» становился пятым и седьмым в сезонах-2018/19 и 19/20 соответственно.

Отметим, что в турнирной таблице Суперлиги «Николаев» располагается на последнем месте с шестью победами в 27-и матчах.