«Николаев» в овертайме вырвал победу у «Тернополя»
Черний вернулся в «Николаев»
Коллектив находится на последнем месте в Суперлиге
Фото: fbu.ua
Виталий Черний
вернулся к работе главным тренером «Николаева», сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что в сезоне-2020/21 Черний возглавял «Прометей», откуда был уволен по ходу чемпионата. Специалист с «Николаевом» становился пятым и седьмым в сезонах-2018/19 и 19/20 соответственно.
Отметим, что в турнирной таблице Суперлиги «Николаев» располагается на последнем месте с шестью победами в 27-и матчах.
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