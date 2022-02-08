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Черний вернулся в «Николаев»

Коллектив находится на последнем месте в Суперлиге
Баскетбол Суперлига
13:50
Черний вернулся в «Николаев»
Фото: fbu.ua

Виталий Черний вернулся к работе главным тренером «Николаева», сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в сезоне-2020/21 Черний возглавял «Прометей», откуда был уволен по ходу чемпионата. Специалист с «Николаевом» становился пятым и седьмым в сезонах-2018/19 и 19/20 соответственно.

Отметим, что в турнирной таблице Суперлиги «Николаев» располагается на последнем месте с шестью победами в 27-и матчах.

Олег Шумейко-младший
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Виталий Черний Николаев

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