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матч-центр : Баскетбол
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02:00 Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 114:107 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Орландо Мэджик 93:100 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Голден Стэйт Уорриорз 119:100 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Лос-Анджелес Клипперс 104:103 Окончен
04:00 Милуоки Бакс - Кливленд Кавальерс 90:119 Окончен
04:00 Юта Джаз - Вашингтон Уизардз 103:109 Окончен
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Пари-матч
14:00 Химик - Днепр 78:73 Окончен
14:00 БК Запорожье - БК Тернополь 75:53 Окончен
15:00 БК Одесса - Харьковские Соколы 80:94 Окончен
16:00 Прометей - Киев-Баскет 81:69 Окончен
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Пари-матч
01:00 Детройт Пистонс - Майами Хит 100:90 Окончен
01:00 Мемфис Гриззлис - Портленд Трэйл Блэйзерс 100:105 Окончен
01:00 Сакраменто Кингз - Сан-Антонио Сперс 121:114 Окончен
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Перенесен
02:30 Атланта Хоукс - Кливленд Кавальерс -:- Перенесен
02:30 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс -:- Перенесен
03:00 Чикаго Буллз - Лос-Анджелес Лейкерс 115:110 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Даллас Маверикс 111:105 Окончен
03:00 Финикс Санс - Шарлотт Хорнетс 137:106 Окончен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
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Пари-матч
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован

«Чикаго» с великолепным Дерозаном одержал победу над «Лейкерс», «Сакраменто» Леня уверенно обыграл «Сан-Антонио»

«Финикс» разгромно победил «Шарлотт», «Мемфис» уступил «Портленду»
Баскетбол НБА
07:20
«Чикаго» с великолепным Дерозаном одержал победу над «Лейкерс», «Сакраменто» Леня уверенно обыграл «Сан-Антонио»
Фото: latimes.com

НБА. Регулярный чемпионат

«Детройт» – «Майами» 100:90 (20:23, 26:25, 33:19, 21:23)

«Детройт»: Бей (26), Диалло (15 + 7 подборов), Хэйс (11), Стюарт (7 + 14 подборов), Каннингем (4 + 10 передач) – старт; Джексон (12), Джозеф (9), Лайлс (8), Гарза (5), Ли (3), Макгрудер (0).

«Майами»: Лаури (19 + 10 передач), Дедмон (11), Такер (9), Винсент (8), Робинсон (6) – старт; Струс (24), Юртсевен (6 + 12 подборов), Гарретт (5), Окпала (2).

«Сакраменто» – «Сан-Антонио» 121:114 (37:27, 26:29, 28:29, 30:29)

«Сакраменто»: Хилд (29), Халибертон (27 + 11 передач), Барнс (14 + 7 подборов), Мету (9), Томпсон (8 + 8 подборов) – старт; Джонс (23 + 8 подборов), Рэмзи (7), Харклесс (4), Робинсон (0).

«Сан-Антонио»: Мюррэй (25 + 7 подборов + 9 передач), Джонсон (16 + 11 подборов), Васселл (11), Уайт (5), Пелтль (4 + 8 подборов) – старт; Уокер (19), Форбс (18), Лэндейл (7), Бэйтс-Диоп (7), Юбэнкс (2), Джонс (0).

«Мемфис» – «Портленд» 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28)

«Мемфис»: Брукс (37), Адамс (13 + 9 подборов), Джарен Джексон (11), Бэйн (9), Джонс (5) – старт; Андерсон (11), Мелтон (9), Кончар (3), Тиллман (2), Тилли (0).

«Портленд»: Лиллард (32 + 5 потерь), Пауэлл (28 + 5 потерь), Литтл (12 + 9 подборов), Нуркич (9 + 11 подборов + 7 потерь), Нэнс (2 + 11 подборов) – старт; Ковингтон (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Саймонс (9), Маклемор (0).

«Финикс» – «Шарлотт» 137:106 (37:15, 32:32, 39:33, 29:26)

«Финикс»: Букер (16), Бриджес (16), Эйтон (15 + 15 подборов), Пол (14 + 9 передач), Краудер (14) – старт; Макги (19 + 7 подборов), Шэмет (15), К. Джонсон (12), Пэйн (11 + 7 передач), Смит (5), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0 + 6 потерь).

«Шарлотт»: Бриджес (26), Болл (9 + 10 подборов + 7 передач), Хэйворд (9), Розир (4), Пламли (4 + 9 подборов) – старт; Убре (18), Вашингтон (13), Макдэниэлс (10), Смит (5), Букнайт (4), Ричардс (4).

«Миннесота» – «Даллас» 111:105 (27:25, 29:25, 30:38, 25:17)

«Миннесота»: Таунс (24 + 7 подборов + 6 передач), Расселл (22), Бизли (13), Беверли (10 + 8 подборов), Вандербилт (6 + 10 подборов) – старт; Науэлл (16), Макдэниэлс (12), Рид (8), Больмаро (0).

«Даллас»: Хардуэй (28 + 6 передач), Финни-Смит (23), Брансон (18 + 11 передач + 5 потерь), Порзингис (13), Пауэлл (6) – старт; Клебер (6 + 14 подборов), Браун (4), Берк (4), Браун (3), Маклафлин (0).

«Чикаго» – «Лейкерс» 115:110 (28:22, 33:37, 22:25, 32:26)

«Чикаго»: Дерозан (38 + 6 передач), Болл (19), Вучевич (19 + 13 подборов), Карузо (17 + 9 подборов), Грин (9) – старт; Уайт (5), Брэдли (4), Маккинни (2), Кук (2), Джонс (0).

«Лейкерс»: Джеймс (31 + 14 подборов + 6 передач), Уэстбрук (20 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Томас (13), Джордан (9 + 7 подборов), Эллингтон (6) – старт; Энтони (21), Рондо (5), Ариза (3), Браун (2).

Рене Тер Велде
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Новости: Баскетбол

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