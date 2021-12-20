«Чикаго» с великолепным Дерозаном одержал победу над «Лейкерс», «Сакраменто» Леня уверенно обыграл «Сан-Антонио»
НБА. Регулярный чемпионат
«Детройт» – «Майами» 100:90 (20:23, 26:25, 33:19, 21:23)
«Детройт»: Бей (26), Диалло (15 + 7 подборов), Хэйс (11), Стюарт (7 + 14 подборов), Каннингем (4 + 10 передач) – старт; Джексон (12), Джозеф (9), Лайлс (8), Гарза (5), Ли (3), Макгрудер (0).
«Майами»: Лаури (19 + 10 передач), Дедмон (11), Такер (9), Винсент (8), Робинсон (6) – старт; Струс (24), Юртсевен (6 + 12 подборов), Гарретт (5), Окпала (2).
«Сакраменто» – «Сан-Антонио» 121:114 (37:27, 26:29, 28:29, 30:29)
«Сакраменто»: Хилд (29), Халибертон (27 + 11 передач), Барнс (14 + 7 подборов), Мету (9), Томпсон (8 + 8 подборов) – старт; Джонс (23 + 8 подборов), Рэмзи (7), Харклесс (4), Робинсон (0).
«Сан-Антонио»: Мюррэй (25 + 7 подборов + 9 передач), Джонсон (16 + 11 подборов), Васселл (11), Уайт (5), Пелтль (4 + 8 подборов) – старт; Уокер (19), Форбс (18), Лэндейл (7), Бэйтс-Диоп (7), Юбэнкс (2), Джонс (0).
«Мемфис» – «Портленд» 100:105 (32:28, 20:23, 28:26, 20:28)
«Мемфис»: Брукс (37), Адамс (13 + 9 подборов), Джарен Джексон (11), Бэйн (9), Джонс (5) – старт; Андерсон (11), Мелтон (9), Кончар (3), Тиллман (2), Тилли (0).
«Портленд»: Лиллард (32 + 5 потерь), Пауэлл (28 + 5 потерь), Литтл (12 + 9 подборов), Нуркич (9 + 11 подборов + 7 потерь), Нэнс (2 + 11 подборов) – старт; Ковингтон (13 + 8 подборов + 4 блок-шота), Саймонс (9), Маклемор (0).
«Финикс» – «Шарлотт» 137:106 (37:15, 32:32, 39:33, 29:26)
«Финикс»: Букер (16), Бриджес (16), Эйтон (15 + 15 подборов), Пол (14 + 9 передач), Краудер (14) – старт; Макги (19 + 7 подборов), Шэмет (15), К. Джонсон (12), Пэйн (11 + 7 передач), Смит (5), Уэйнрайт (0), Пэйтон (0 + 6 потерь).
«Шарлотт»: Бриджес (26), Болл (9 + 10 подборов + 7 передач), Хэйворд (9), Розир (4), Пламли (4 + 9 подборов) – старт; Убре (18), Вашингтон (13), Макдэниэлс (10), Смит (5), Букнайт (4), Ричардс (4).
«Миннесота» – «Даллас» 111:105 (27:25, 29:25, 30:38, 25:17)
«Миннесота»: Таунс (24 + 7 подборов + 6 передач), Расселл (22), Бизли (13), Беверли (10 + 8 подборов), Вандербилт (6 + 10 подборов) – старт; Науэлл (16), Макдэниэлс (12), Рид (8), Больмаро (0).
«Даллас»: Хардуэй (28 + 6 передач), Финни-Смит (23), Брансон (18 + 11 передач + 5 потерь), Порзингис (13), Пауэлл (6) – старт; Клебер (6 + 14 подборов), Браун (4), Берк (4), Браун (3), Маклафлин (0).
«Чикаго» – «Лейкерс» 115:110 (28:22, 33:37, 22:25, 32:26)
«Чикаго»: Дерозан (38 + 6 передач), Болл (19), Вучевич (19 + 13 подборов), Карузо (17 + 9 подборов), Грин (9) – старт; Уайт (5), Брэдли (4), Маккинни (2), Кук (2), Джонс (0).
«Лейкерс»: Джеймс (31 + 14 подборов + 6 передач), Уэстбрук (20 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Томас (13), Джордан (9 + 7 подборов), Эллингтон (6) – старт; Энтони (21), Рондо (5), Ариза (3), Браун (2).
Комментарии 0