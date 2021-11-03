Точная трешка на последней секунде матча принесла «Киев-Баскету» третьею победу в Кубке FIBA
Чистый кайф! Трешка Кеффи на последней секунде, которая принесла «Киев-Баскету» победу над «Сопотом»
Очень крутая развязка в матче Кубка Европы FIBA
Фото: пресс-служба FIBA
«Киев-Баскет» на выезде вырвал победу у «Трефл Сопота» в матче четвертого тура группового этапа Кубка Европы FIBA.
Победу киевлянам принес Майка Кеффи, который забросил трехочковый бросок на последней секунде поединка.
Видео развязки в матче:
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