Багатскис: «Три дня назад мне предлагали контракт в России, но сейчас эта тема для меня закрыта»
Чоловіча збірна України домашні матчі відбору на ЧС-2023 проведе в Ризі
Підопічні Багатскіса зіграють з грузинами та іспанцями
14:52
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУЧоловіча збірна України з баскетболу домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2023 зіграє в Ризі (Латвія). Про це повідомляю прес-служба ФБУ.
1 липня на «Арені-Рига» команда Айнарса Багатскіса зустрінеться з Грузією, а 7 липня відбудеться матч з Іспанією.
Нагадаємо, поєдинок з іспанцями була запланована на 27 лютого в Києві, але була перенесена через повномасштабний напад росії на Україну.
Виїзний матч України проти Північної Македонії відбудеться 4 липня.
На першому етапі кваліфікації на ЧС-2023 українці провели три матчі з шести. В активі команди України є перемога над Північною Македонією та поразка від Грузії й Іспанії.
Зазначимо, що до наступного раунду відбору вийдуть три кращі команди з групи.
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