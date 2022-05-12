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Чоловіча збірна України домашні матчі відбору на ЧС-2023 проведе в Ризі

Підопічні Багатскіса зіграють з грузинами та іспанцями
Баскетбол Сборная Украины
14:52
Чоловіча збірна України домашні матчі відбору на ЧС-2023 проведе в Ризі
Чоловіча збірна України з баскетболу / Фото - ФБУ
Чоловіча збірна України з баскетболу домашні матчі відбору на чемпіонат світу-2023 зіграє в Ризі (Латвія). Про це повідомляю прес-служба ФБУ.

1 липня на «Арені-Рига» команда Айнарса Багатскіса зустрінеться з Грузією, а 7 липня відбудеться матч з Іспанією. 

Нагадаємо, поєдинок з іспанцями була запланована на 27 лютого в Києві, але була перенесена через повномасштабний напад росії на Україну.

Виїзний матч України проти Північної Македонії відбудеться 4 липня.

На першому етапі кваліфікації на ЧС-2023 українці провели три матчі з шести. В активі команди України є перемога над Північною Македонією та поразка від Грузії й Іспанії.

Зазначимо, що до наступного раунду відбору вийдуть три кращі команди з групи.
Владимир Кириченко
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Айнарс Багатскис

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